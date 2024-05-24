Презентація Ultra-годинника від корейського бренду очікується влітку разом з іншими моделями Galaxy Watch 7.

У мережі вже не раз з'являлася інформація, що Samsung готує до релізу не дві, а відразу три версії Galaxy Watch 7. І одна з них складе конкуренцію Apple Watch Ultra. Свіжий інсайд показав зовнішній вигляд і розкрив деякі характеристики новинки.

У плані дизайну Galaxy Watch 7 Ultra відрізнятиметься від актуальних моделей. Годинник обзаведеться квадратним корпусом, поверх якого встановлено круглий 1,5-дюймовий дисплей розміром 47 x 47,4 x 16,4 мм.

Крім того, збоку розташувалася кругла кнопка, яка, судячи з усього, буде аналогом "Дія" в Apple Watch Ultra, що дає змогу задати кастомні налаштування швидкого доступу до обраної функції або застосунку. А ще годинник отримає оновлені датчики і ремінець у новому дизайні.

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Офіційна прем'єра серії Galaxy Watch очікується в липні 2024 року на великій презентації Galaxy Unpacked, у межах якої також анонсують нове покоління складних смартфонів.

Нове покоління Apple Watch вийде у вересні разом із серією iPhone 16. Журналіст Bloomberg Марк Гурман говорив, що ювілейні Apple Watch будуть важливим релізом для Apple і власники актуальних годинників "напевно захочуть оновитися". А ось нове покоління Apple Watch Ultra вийде тільки у 2025 році.

Раніше експерти обрали найкращі розумні годинники та фітнес-браслети у 2024 році. Серед них є як бюджетні девайси, так і преміальні пристрої.

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