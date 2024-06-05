Можливо, їх представлять уже найближчими тижнями.

Якщо інформація інсайдерів підтвердиться, цього року Samsung готується до випуску трьох розумних смарт-годинників, одним з яких стане Galaxy Watch FE. Тепер у мережі з'явилася інформація щодо дизайну та характеристик бюджетного годинника, включно з можливою ціною.

Зображення показують, що за дизайном годинник нагадуватиме модель Galaxy Watch4 2011 року. Він матиме такі самі товстіші рамки і форму корпусу, але, принаймні, з деякими новими ремінцями.

За словами того ж джерела, процесор і обсяг пам'яті в Galaxy Watch FE буде ідентичний Watch4: Exynos W920 у парі з 1,5 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Він також постачатиметься з One UI 5 Watch на базі Wear OS. Це може означати, що пристрій анонсують навіть раніше за Galaxy Watch 7, який вийде з One UI 6 Watch у липні.

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Що стосується ціни, то новинка коштуватиме 199 євро. Це на 100 євро дешевше, ніж актуальний Galaxy Watch 6.

У ранніх повідомленнях згадувалось, що Watch 7 стануть першим смарт-годинником Samsung з новітнім 3-нм процесором, що повинно поліпшити продуктивність і збільшити час автономної роботи – ці покращення вкрай важливі для мініатюрного девайса.

Очікується, що серію Galaxy Watch 7 представлять 10 липня на презентації Unpacked. Там же покажуть нове покоління складних смартфонів і Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце компанії, яке оснастять низкою технологій моніторингу здоров'я.

Свою "розумну" каблучку незабаром має представити й Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. У компанії впевнені, що цей переносний девайс набере популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику.

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