В останні роки дизайн Galaxy S FE не виділявся помітними змінами. Нова модель повинна освіжити зовнішній вигляд пристроїв цієї серії.

До виходу серії Galaxy S25 залишається три місяці, але вже з'явилися деякі відомості і про Galaxy S25 FE, який дебютує лише восени 2025-го. Джерело заявляє, що Samsung планує зробити наступний "народний флагман" своїм найтоншим смартфоном.

Видання TheElec дізналося, що новинка матиме більш витончений дизайн порівняно з Galaxy S24 FE, у якого товщина становить 8 мм. Точні характеристики S25 FE наразі невідомі, але Samsung прагне зробити його більш тонким, ніж стандартний Galaxy S24 з товщиною 7,6 мм.

Для виконання цього завдання Samsung планує використовувати більш тонкий акумулятор і переробити внутрішнє компонування. Це поширений прийом, який застосовують виробники смартфонів для створення більш тонких моделей.

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У ЗМІ припускають, що таке рішення Samsung могла прийняти, щоб конкурувати з новим тонким iPhone 17 Air (або iPhone 17 Slim), який, як очікується прийде на зміну Plus-версії. Кажуть, що це буде перший справді значний редизайн Айфона з моменту виходу iPhone X у 2017 році.

Нагадаємо, Samsung анонсувала Galaxy S24 FE наприкінці вересня. Девайс отримав дизайн базових моделей, підтримку ШІ-фішок Galaxy AI, а оновлення на нього приходитимуть до 2031 року, коли вийде Android 21.

Презентація флагманської серії Samsung Galaxy S25 відбудеться в січні 2025 року. З чуток, уся лінійка працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 4, а топова модель Ultra отримає оновлений дизайн у стилі iPhone і 50 Мп надширококутний об'єктив.

Раніше в мережі була інформація, що пристрої Samsung можуть позбутися бездротової зарядки. Все через програш у тривалому патентному спорі. Причому мова стосується як майбутніх пристроїв, так і вже випущених.

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