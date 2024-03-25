За даними джерела, у продажу з'явиться відразу три версії Galaxy Watch 7. Одна з них складе конкуренцію Apple Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch – одна з найпопулярніших лінійок на ринку смарт-годинників. У 2024 році анонс нового покоління має відбутися вже в липні, і якщо інформація підтвердиться, компанія представить одразу три моделі Galaxy Watch 7.

Як відомо, торішні Galaxy Watch 6 налічують дві конфігурації. За даними порталу SamMobiles, третя модель у новому поколінні буде преміальним і надзахищеним годинником. Цей варіант, як очікується, складе конкуренцію флагманському годиннику Apple Watch Ultra.

Також джерела зазначають, що всі Galaxy Watch 7 отримають подвоєний об'єм вбудованої пам'яті, з 16 до 32 гігабайт. Збільшення об'єму простору дасть змогу закачати в годинник ще більше застосунків і музики навіть після встановлення застосунків і циферблатів. Мають бути версії як із Wi-Fi, так і з eSIM.

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У ранніх повідомленняхйшлосяпро те, що Galaxy Watch 7 стануть першим пристроєм Samsung на базі 3-нм процесора Exynos, який буде на 50% більш енергоефективним порівняно з процесором Watch 6. А значить, можна чекати і приросту в автономності.

Очікується, що серію Galaxy Watch 7 анонсують під час липневого івенту Galaxy Unpacked. Там же покажуть нове покоління складних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE.

Також до кінця 2024 року в продаж надійде Galaxy Ring – розумне кільце, яке вимірює "життєву силу" свого власника. ЗМІ передбачають, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів. Щось схоже готує і Apple.

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