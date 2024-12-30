Смартфон мають презентувати в найближчі місяці.

Samsung Galaxy A56 - новий середньобюджетний смартфон корейського бренду - повинні показати в найближчі кілька тижнів. Інсайдери вже знають деталі про процесор, камеру та інші компоненти.

Очікується, що у моделей Galaxy A55 і Galaxy A56 буде дуже багато спільного. Наприклад, ззаду буде встановлена потрійна камера з об'єктивами 50, 12 і 5 мегапікселів (останній сенсор - для макро). Цікаво, що роздільна здатність фронталки знизиться з 32 до 12 Мп. Однак Samsung обіцяє, що якість зйомки підвищиться.

Новинка отримає процесор Exynos 1580, виготовлений самою Samsung. У бенчмарку Geekbench він набирає 1341 і 3836 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Фахівці кажуть, що це потужність на рівні Snapdragon 888 - флагманського процесора з 2021 року.

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Galaxy A56 вийде з 6,6-дюймовим Dynamic AMOLED-дисплеєм, який підтримуватиме частоту 120 Гц. Батарея залишиться на рівні 5000 мАг, а ось потужність зарядки як не для флагманської моделі Samsung вражає - 45 Вт. Для порівняння, потужність дротової зарядки Galaxy S24 - 25 Вт.

Потенційним покупцям запропонують 8 або 12 ГБ ОЗП і накопичувач на 128 або 256 ГБ. Корпус у смартфона алюмінієвий, ззаду використано скло. Вартість Samsung Galaxy A56 становитиме 439 фунтів стерлінгів, або близько 21 тисячі гривень.

Судячи зі злитих рендерів, Galaxy A56 отримає помітну зміну в корпусі: "опукла" камера знову в тренді. Передня частина смартфона включатиме дисплей із тонкою рамкою і центральним отвором для селфі-камери.

Нагадаємо, 22 січня 2025 року відбудеться презентація Samsung Galaxy S25. З чуток, S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширококутний об'єктив і найтоншу рамку екрана у світі, а серцем усіх трьох моделей виступить Snapdragon 8 Elite.

Також на початку 2025 року будуть представлені нові бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16. І судячи зі злитих рендерів, новинки помітно відрізнятимуться від попередників.

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