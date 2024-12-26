Офіційний реліз обох пристроїв очікується на початку 2025 року.

Samsung готується до анонсу нових бюджетних смартфонів Galaxy M16 і Galaxy F16. Сьогодні в мережі з'явилися рендерні зображення майбутніх пристроїв, і, судячи з них, новинки помітно відрізнятимуться від попередників.

Зокрема, нове покоління бюджетників Samsung отримає перероблений блок камер з "островом", що оточує їх. Крім того, задня кришка тепер повністю плоска, як і бічні грані.

А ось від краплеподібного вирізу для датчика фронтальної камери і товстого "підборіддя" Samsung наразі відмовлятися не збирається. Що стосується характеристик, Galaxy M16 5G отримає процесор Dimensity 6300, 8 ГБ ОЗП і 90-герцовий Super AMOLED екран.

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Рендери Galaxy F16 демонструють схожий дизайн з M16, з металевим модулем камери, що містить на задній панелі три сенсори у вертикальному розташуванні. У продажу обидва смартфони з'являться на початку 2025 року.

Наприкінці січня Samsung представить лінійку флагманів Galaxy S25. Також очікується анонс XR-гарнітури з кодовою назвою "Project Moohan".

Також у мережі ходять розмови про Galaxy S25 Slim. За чутками, Samsung готує "ультратонку" модель для конкуренції з iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують ближче до осені 2025-го. Тобто приблизно в той самий час, що й новий Galaxy S25 FE.

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