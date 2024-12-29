Девайс під назвою Redmi Turbo 4 виявиться потужним апаратом і першим отримає новітній чип від MediaTek.

Xiaomi офіційно розповіла, що випустить свій свіжий смартфон середнього класу на початку січня, імовірно, вже 2 числа. Девайс під назвою Redmi Turbo 4 виявиться потужним апаратом і першим отримає новітній чип від MediaTek.

Напередодні презентації в мережі засвітилося рекламне зображення з новим середняком. Судячи з фото, Redmi Turbo 4 отримає смужку, яка розділяє задню кришку на дві частини.

Також видно плоскі бічні грані, а камери розмістили одна над одною і встановили в овальний блок у стилі iPhone 16, пише Gizmchina.

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Уже відомо, що Redmi Turbo 4 стане першим смартфоном на ринку з чипом Dimensity 8400, при цьому йому дістанеться модифікація Ultra. Ця мобільна платформа обходить серію Dimensity 8300 на 24%, водночас будучи на 40% більш енергоефективною. Тобто нас чекає дуже продуктивний апарат.

Що стосується інших характеристик, новинка отримає 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц, акумулятор 6500 мАг, до 16 ГБ ОЗП LPDDR5X, 50-мегапіксельну камеру і вологозахист IP68.

На глобальному ринку Redmi Turbo 4 вийде як POCO X7 Pro. Коштувати він, як очікується, буде в районі 300 доларів. Також готується прем'єра Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro і майбутнім Galaxy S25 Ultra.

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