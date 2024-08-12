Для порівняння, актуальним Айфонам потрібно приблизно 1.5 години, щоб повністю зарядитися.

Бренд Realme вирішив переплюнути Xiaomi та анонсував найпотужнішу у світі зарядку для смартфона потужністю 320 Вт.

Детальна презентація нової технології відбудеться 14 серпня. А поки що в мережі публікують уривок, на якому невідомий смартфон Realme заряджається з 0 до 17% всього за 35 секунд. Можна припустити, що на повну зарядку буде йти менше 5 хвилин.

Серед смартфонів, які є в продажу, рекордом є зарядка на 240 Вт. Realme GT Neo 5, поки що єдиному смартфону на ринку з 240-ватною зарядкою, для повного заряджання необхідно 10 хвилин і 59 секунд.

Попередня рекордна швидка зарядка Xiaomi потужністю 300 Вт, хоч і була анонсована ще в березні 2023 року, досі не була реалізована в комерційних смартфонах.

Примітно, що головні гравці на ринку смартфонів, Apple і Samsung, не загострюють увагу своїх користувачів на важливості швидкості відновлення енергії. iPhone 15 з офіційним адаптером живлення USB-C потужністю 25 Вт потрібно приблизно 1.5 години, щоб зарядитися. У Samsung чинний рекорд належить зарядці 45 Вт. З ним S24 Ultra набирає 100% за 65 хвилин.

Якщо ви з тих людей, для яких здатність смартфона якомога довше протримати заряд акумулятора – більш важливий показник, ніж процесор або камера, то фахівці Tom's Guide склали топ смартфонів з найбільш живучою батареєю.

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