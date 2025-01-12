Про роботу Apple над складним iPhone особливо часто почали говорити минулого року. Частина інсайдерів стверджувала, що смартфон може бути представлений уже наприкінці 2025 року, тоді як інші були налаштовані песимістичніше: робота йде, але Apple нікуди не поспішає.
Авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо заявив, що складаний iPhone, як і раніше, залишається на "стадії планування" і не буде готовий до масового виробництва до кінця 2025 року. Тобто навіть за найоптимістичніших розкладів він може вийти лише наприкінці 2026-го, оскільки цикл розробки навіть звичного смартфона триває ~10-12 місяців.
Очікується, що перший складаний iPhone буде виконаний у форм-факторі "розкладачки", схожим на Samsung Galaxy Z Flip. Такий дизайн, на думку експертів, є практичнішим і зручнішим для користувачів, ніж форм-фактор "книжки", що використовується в Galaxy Fold і пропозиціях інших компаній.
Інсайдери також повідомляють, що складаний Айфон буде підтримувати тільки eSIM, як і майбутній "ультратонкий" iPhone 17 Air. Згідно з прогнозом Куо, обидва девайси можуть зіткнутися з труднощами на китайському ринку, якщо Apple не перегляне дизайн на користь слота для фізичних SIM-карт.
Apple фактично залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого досі немає складаного девайса. Тим часом Samsung готується представити сьоме покоління складних Galaxy Z, а Huawei пішла далі і нещодавно представила перший у світі телефон, що складається втричі.
Що стосується нових iPhone 17, то їх покажуть уже у вересні. Цього року на зміну Plus-версії Айфона прийде рекордно тонкий iPhone 17 Air, а "прошки" стануть першими смартфонами Apple із системою задньої камери, що повністю складається з 48-Мп лінз.
Навіть без складаного Айфона цей рік стане масштабним для iPhone: цієї весни вийде новий "бюджетний" iPhone SE, який називатиметься iPhone 16E. Інсайдери кажуть, що на нас чекає "найбільше оновлення" з моменту його дебюту в 2016 році.