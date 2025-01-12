Згідно з останнім звітом, складаний iPhone залишається на стадії планування, тому раніше 2026 року на нього точно можна не чекати.

Про роботу Apple над складним iPhone особливо часто почали говорити минулого року. Частина інсайдерів стверджувала, що смартфон може бути представлений уже наприкінці 2025 року, тоді як інші були налаштовані песимістичніше: робота йде, але Apple нікуди не поспішає.

Авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо заявив, що складаний iPhone, як і раніше, залишається на "стадії планування" і не буде готовий до масового виробництва до кінця 2025 року. Тобто навіть за найоптимістичніших розкладів він може вийти лише наприкінці 2026-го, оскільки цикл розробки навіть звичного смартфона триває ~10-12 місяців.

Очікується, що перший складаний iPhone буде виконаний у форм-факторі "розкладачки", схожим на Samsung Galaxy Z Flip. Такий дизайн, на думку експертів, є практичнішим і зручнішим для користувачів, ніж форм-фактор "книжки", що використовується в Galaxy Fold і пропозиціях інших компаній.

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Інсайдери також повідомляють, що складаний Айфон буде підтримувати тільки eSIM, як і майбутній "ультратонкий" iPhone 17 Air. Згідно з прогнозом Куо, обидва девайси можуть зіткнутися з труднощами на китайському ринку, якщо Apple не перегляне дизайн на користь слота для фізичних SIM-карт.

Apple фактично залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого досі немає складаного девайса. Тим часом Samsung готується представити сьоме покоління складних Galaxy Z, а Huawei пішла далі і нещодавно представила перший у світі телефон, що складається втричі.

Що стосується нових iPhone 17, то їх покажуть уже у вересні. Цього року на зміну Plus-версії Айфона прийде рекордно тонкий iPhone 17 Air, а "прошки" стануть першими смартфонами Apple із системою задньої камери, що повністю складається з 48-Мп лінз.

Навіть без складаного Айфона цей рік стане масштабним для iPhone: цієї весни вийде новий "бюджетний" iPhone SE, який називатиметься iPhone 16E. Інсайдери кажуть, що на нас чекає "найбільше оновлення" з моменту його дебюту в 2016 році.

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