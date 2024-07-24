Компанія, схоже, готується підкорити новий для себе ринок, який насичений пропозиціями інших компаній.

Apple працює над своїм першим складаним смартфоном. Корейські джерела розповіли, яким саме американська компанія бачить майбутню розкладачку і коли вона з'явиться на ринку.

Повідомляється, що останніми місяцями Apple звертається до постачальників з Азії із замовленням на деталі для складаного смартфона. Пристрій має з'явитися на ринку вже у 2026 році, до того моменту Apple приготує поліпшення в камері і додасть змінну діафрагму.

Відомо, що перший складаний iPhone буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip, тобто матиме форм-фактор "розкладачки". Такий дизайн, пише джерело, є більш практичним і зручним для користувачів, ніж форм-фактор "книжки", який використовується в Galaxy Fold і пропозиціях інших компаній.

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У ранніх повідомленнях йшлося про те, що складаний iPhone отримає унікальний екран, який "лікуватиме" сам себе. Водночас Apple все ще намагається позбутися складки, яка з'являється під час розкладання смартфона.

Apple залишається єдиним IT-гігантом, в асортименті якого все ще немає складного девайса. За чутками, першим складаним "яблучним" девайсом стане 20-дюймовий MacBook, який вийде вже наприкінці 2025 року. Він має закласти основу нової категорії "яблучних" гаджетів: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

Що стосується нових iPhone 16, то їх покажуть уже у вересні. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

А на весну 2025 року Apple запланувала випуск iPhone SE. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 16, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні дешевше $500.

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