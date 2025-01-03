HDM Skyline у стилі старих Nokia найлегше ремонтується, тоді як iPhone 16 отримав перше місце за якістю внутрішньої збірки.

Блогер JerryRigEverything, відомий знищувач гаджетів, назвав свій топ смартфонів 2024 року. І багато з них маловідомі.

Найбільш ремонтопридатним смартфоном був визнаний HMD Skyline. Кожен його компонент можна замінити самостійно за допомогою викрутки, а запасні частини доступні на сайті iFixit. Найміцнішим девайсом 2024 року виявився Ulefone Armor 24.

Найменш ремонтопридатним блогер назвав ASUS ROG Phone 8. Через свою своєрідну конструкцію (дисплей на задній панелі, три матплати, безліч кабелів усередині) цей геймерський смартфон вкрай складно відремонтувати, тож якщо він зламався, то, найімовірніше, доведеться купувати новий.

Антипремію "найменш міцного смартфона" отримав Huawei Mate XT, перший у світі телефон із потрійним екраном. У нього занадто крихкий основний екран, який дряпається навіть після легкого торкання нігтем. Також у цей гаджет легко потрапляють пил і каміння.

Окремо JerryRigEverything виділив iPhone 16 і 16 Plus. На його думку, базові Айфони 2024 року – найакуратніші девайси на ринку з погляду внутрішнього компонування.

Раніше найпопулярніший техноблогер у світі, MKBHD, назвав 10 найкращих смартфонів 2024 року. Переможців обирали в різних номінаціях, включно з найкращим дизайном, камерою і "ціною-якістю". Samsung Galaxy S24 Ultra переміг у головній номінації.

Зі свого боку експерти PC Gamer називали найкраще "залізо" 2024 року. Наприклад, найкращим портативним ігровим пристроєм визнали Asus ROG Ally X, а найкращим процесором - AMD Ryzen 7 9800X3D.

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