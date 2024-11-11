iPhone 16 і 16 Plus виявилися міцнішими за більшість смартфонів на ринку.

Відомий "мучитель смартфонів" з YouTube-каналу JerryRigEverything влаштував перевірку базової моделі iPhone 16. Традиційно блогер намагався подряпати екран тестованого пристрою, зірвати фарбу, пропалити матрицю та погнути корпус.

Так, екран новинки виявився досить стійким до пошкоджень. Залишити помітні подряпини вдалося лише за допомогою інструменту твердістю 6 за шкалою Мооса, а глибокі порізи – 7. Загалом, це стандартні значення для сучасних смартфонів, але подряпини на склі від Apple менш помітні.

Корпус iPhone 16 виконаний з переробленого алюмінію, при цьому, як виявилося, його практично неможливо зігнути руками ні спереду, ні ззаду. Ба більше, девайс навіть не видавав жодних звуків, які видають інші "випробовувані" при схожих спробах.

Під час тесту з вогнем із запальнички на екрані смартфона з'явилася пляма. Утім, через декілька секунд вона безслідно зникала. Вердикт очевидний: щоб зламати цей девайс, потрібно реально постаратися.

Як зазначив блогер, це все стосується і iPhone 16 Plus, який є збільшеною модифікацією iPhone 16 з більш ємним акумулятором.

А ось дисплей iPhone 16 не вразив експертів DxOMark – його перемагає навіть бюджетний Samsung Galaxy. Серед головних недоліків опинилися втрата контрастності в SDR-режимі і частота оновлення в 60 Гц.

Як УНІАН уже писав, серія iPhone 16 знецінюється рекордними темпами. Смартфони Apple довгий час вважалися найкращою інвестицією серед мобільних пристроїв, оскільки їх можна було вигідно продати через якийсь час. Однак, починаючи з iPhone 12, кожне нове покоління втрачає у вартості швидше за попереднє.

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