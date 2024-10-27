Оцінений у $2800 апарат показав найгірший результат за всю історію тестів складаних смартфонів.

Huawei Mate XT – перший у світі телефон із потрійним екраном і ціною від $2800. Девайс поки що доступний тільки в Китаї, але журналісти та блогери встигли протестувати апарат у справі. Наприклад, JerryRigEverything дістався до розкладачки, щоб перевірити її на міцність.

З огляду на революційну конструкцію, це питання викликає інтерес у багатьох. Насамперед варто зазначити, що, як і в інших складаних пристроях, дисплей прикритий пластиком, навіть якщо під ним є ультратонке скло. А пластик дряпається навіть після легкого торкання нігтем – і тут новинка Huawei не стала винятком.

Huawei Mate XT також показав себе найгіршим серед усіх складних смартфонів, коли-небудь протестованих на каналі автора, коли справа дійшла до випробування піском. Піщинки забивають його шарніри до такої міри, що вони просто перестають функціонувати.

Що стосується тесту на вигин, то тут чудес не сталося. У розкладеному стані телефон дуже тонкий і великий, тому для його ламання не потрібно багато зусиль – він легко піддається деформації.

Повний краш-тест Huawei Mate XT доступний нижче:

Нагадаємо, Huawei першою випустила смартфон, що складається втричі – і він одразу став хітом у Китаї. У складеному вигляді ним можна користуватися як звичайним телефоном діагоналлю 6.4 дюйма, а у розкладеному – це вже повноцінний планшет на 10.2 дюйма.

Статистика продажів показує, що складні телефони останніми роками стають дедалі популярнішими у користувачів – навіть попри високий цінник і проблеми зі складками. Наприклад, у свіжому рейтингу задоволеності AnTuTu половину списку займають складні моделі.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складні екрани більш затребувані в пристроях із великим розміром дисплея, таких як ноутбуки та планшети.

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