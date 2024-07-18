Будь-який користувач самостійно зможе замінити екран, батарейку або порт зарядки.

Компанія HMD Global, що володіє правами на Nokia, випустила найпотужніший смартфон під власним брендом – Skyline. Він може похвалитися високою ремонтопридатністю, а в плані дизайну нагадує культовий Nokia N9 і смартфони Lumia, пише GSMArena.

Виробник позиціює новинку як пристрій, який можна легко відремонтувати самостійно. Наприклад, замінити екран і акумулятор можна менш ніж за 10 хвилин – достатньо відкрутити один гвинт на задній панелі. Запчастини для ремонту продаватиме iFixit.

Ще одна особливість HMD Skyline – режим "детоксу", під час активації якого блокуються сповіщення і доступ до соцмереж. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 14. Виробник обіцяє два роки оновлення ОС і три роки оновлення безпеки.