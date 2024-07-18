Компанія HMD Global, що володіє правами на Nokia, випустила найпотужніший смартфон під власним брендом – Skyline. Він може похвалитися високою ремонтопридатністю, а в плані дизайну нагадує культовий Nokia N9 і смартфони Lumia, пише GSMArena.
Виробник позиціює новинку як пристрій, який можна легко відремонтувати самостійно. Наприклад, замінити екран і акумулятор можна менш ніж за 10 хвилин – достатньо відкрутити один гвинт на задній панелі. Запчастини для ремонту продаватиме iFixit.
Ще одна особливість HMD Skyline – режим "детоксу", під час активації якого блокуються сповіщення і доступ до соцмереж. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 14. Виробник обіцяє два роки оновлення ОС і три роки оновлення безпеки.
За начинкою це пристрій середнього класу: OLED-екран на 144 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2, батарея 4600 мАг із зарядкою 33 Вт, основна камера 108 Мп з OIS і телеоб'єктив на 50 Мп, фронталка теж 50 Мп. Корпус із захистом IP54. Рама зроблена з переробленого алюмінію.
Телефон оцінили в 499 доларів (~20 000 грн), він уже надійшов у продаж у США. Що стосується вартості запчастин, екран обійдеться в $95, задню кришку оцінили в $30, а акумулятор – у $25.
HMD Global продовжує грати на ностальгії користувачів. Нещодавно компанія відродила легендарний апарат Nokia 3210, який отримав камеру, сучасний дизайн і батарею на тиждень. А ще раніше була випущена стильна розкладачка з прозорим корпусом і класичною "змійкою".
Нещодавно культовий бренд HTC теж повернувся з новим смартфоном. Це апарат середньобюджетного класу з великим OLED-екраном і непоганими камерами з ШІ-функціями.