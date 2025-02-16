У смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію: вона 'прокачає' вашу батарею

Судячи з усього, розгортання оновлення відбувається поступово – якщо ви його ще не отримали, то слід почекати.

Користувачі Xiaomi, які оновилися до оболонки HyperOS 2.0, виявили приховану функцію Update Battery Firmware, про яку в компанії ніколи не розповідали. Вона призначена для оптимізації роботи акумуляторної батареї, пише Gizmochina.

Battery Firmware або "Прошивка акумулятора" - це спеціальне програмне забезпечення, що керує роботою смартфонної батареї. Воно контролює процеси зарядки, розрядки і загального енергоспоживання девайса. Оновлення цієї прошивки також допомагає усунути найрізноманітніші проблеми, які стають причиною перегріву, повільної зарядки або стрибків напруги.

Для Xiaomi це перше подібне нововведення, але саме по собі воно не нове. Відомо, що Samsung оновлює прошивку батарейки через One UI, а Apple покращує алгоритми зарядки в iOS. Однак HyperOS 2.0 робить цей процес доступнішим і зрозумілішим, пропонуючи окрему опцію в налаштуваннях.

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Щоб перевірити наявність цієї функції на вашому телефоні, відкрийте розділ "Батарея" в налаштуваннях і знайдіть пункт "Додаткові функції". Виберіть опцію "Оновлення ПЗ".

Як повідомляє XiaomiTime, поки нововведення з'явилося не у всіх користувачів навіть зі встановленою HyperOS 2. Судячи з усього, розгортання оновлення відбувається поступово – якщо ви його ще не отримали, то слід почекати.

Нагадаємо, що глобальна версія HyperOS 2.0 стала доступною лише наприкінці 2024 року і продовжує розгортатися. Абсолютно точно апдейт не прийде на телефони, які перейшли в статус End of Life (EOL). Серед них, наприклад, Redmi 10 і Poco M4 Pro.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон із рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені пристрої, проте свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

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