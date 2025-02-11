Pro-версія залишиться китайським ексклюзивом і глобально представлена не буде. Зате в продаж надійде нова "Ультра".

З'явився витік, який повідомляє про ціну глобальних версій смартфонів Xiaomi 15 і 15 Ultra. Їхній запуск за межами Китаю очікується наприкінці лютого або на початку березня.

Як повідомляє джерело, в Європі Xiaomi 15 коштуватиме дорого. Так, за версію 12/512 ГБ доведеться віддати 1099 євро (близько 48 000 грн). Для порівняння, версія на 512 ГБ для Китаю коштує 4799 юанів (~27 000 грн), тобто майже вдвічі дешевше.

Відомо, що Pro-версія Xiaomi 15 залишиться китайським ексклюзивом, тому глобально представлена не буде. Зате на європейських прилавках з'явиться Xiaomi 15 Ultra за 1499 євро (~65 000 грн) у версії на 512 ГБ.

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До слова, нова "Ультра", на відміну від базового Xiaomi 15, ще не представлена навіть у Китаї, хоча про неї вже майже все відомо. Конкурент iPhone 16 Pro Max і Galaxy S25 Ultra отримає флагманський Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовий LTPO-дисплей і масивний перископ із датчиком на 200 Мп.

У ранніх витоках йшлося про те, що Xiaomi 15 Ultra буде першим смартфоном з двошаровим OLED-дисплеєм. Дана технологія об'єднує дві OLED-матриці в одну, що підвищує яскравість і покращує енергоефективність, а також значно знижує ризик вигоряння.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон з рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого обсягу отримували лише захищені девайси, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

Раніше цього місяця Xiaomi відправила "на пенсію" відразу 10 смартфонів – вони більше не отримають оновлень. Redmi 10 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

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