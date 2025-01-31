На подив, новітній Galaxy S25 Ultra вмикається швидше і випереджає конкурента в завантаженні застосунків та в іграх.

Тести на швидкість роботи смартфонів – одна з найпопулярніших рубрик на YouTube. Сутички між свіжими флагманами стабільно затребувані серед гіківської аудиторії: усім цікаво, хто ж буде крутішим – топовий Samsung чи iPhone.

На каналі Nick Ackerman вийшло відео з битвою Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max. На подив, останній суперфлагман від Samsung випереджає пристрій Apple за багатьма параметрами.

Із самого старту Galaxy вирвався вперед, оскільки він увімкнувся більш ніж на п'ять секунд швидше, ніж iPhone.

Далі автор закрив усі додатки на обох смартфонах і почав послідовно запускати на них однакові програми. Прості аппи, на кшталт календаря чи погоди, відкриваються на обох пристроях однаково швидко, однак при завантаженні контенту (стрічки соцмереж, списку новин, магазину додатків) Galaxy S25 Ultra робить це помітно швидше.

Ба більше, більшість ігор також запускається швидше на Galaxy S25 Ultra, що дивно, адже в попередніх поколіннях пристрої Apple лідирували в цій категорії.

Порівняння показало, що Galaxy S25 Ultra справді може запропонувати вищу швидкість роботи, ніж iPhone 16 Pro Max. Samsung виконала хорошу роботу не лише над апаратною частиною своїх пристроїв, а й приділила увагу "софту".

Відео дня

Втім, для повсякденного використання різниця навряд чи буде критичною, зазначив автор відео.

Раніше з'явилося порівняння камер у Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max. Смартфон Samsung краще проявив себе під час зйомки селфі та в можливостях зуму, тоді як Айфон знімає краще у звичайному режимі, за поганого освітлення і загалом демонструє більше деталей.

2025 рік обіцяє бути багатим на смартфони Apple. Цієї весни вийде новий iPhone SE, який, за прогнозами аналітиків, "порве ринок", а восени дебютує iPhone 17 з новою "ультратонкою" моделлю.

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