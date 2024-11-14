Пекло перфекціоніста: на фото показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra

Його оснастять масивним блоком камер із розташуванням об'єктивів у вигляді літери "Г".

В інтернеті з'явилася фотографія, на якій, як стверджується, показана задня частина майбутнього смартфона Xiaomi 15 Ultra. І якщо вірити побаченому, дизайн його модуля камери буде явно виділятися на тлі конкурентів, пише GSMArena.

Перше, що відразу впадає в очі, це масивний блок камер круглої форми. У ньому розташовані чотири об'єктиви, включно з перископом. Розташування камер виконано у вигляді літери "Г".

Очікується, що перископ, встановлений у Xiaomi 15 Ultra, використовуватиме 200-Мп сенсор Samsung і запропонує 4,3-кратне збільшення. Три інші камери – це основа, телефото і надширококутні модулі.

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У зібраному вигляді новий "Ультра" від Xiaomi має виглядати якось так:

Для порівняння, блок камер Xiaomi 14 Ultra:

Xiaomi 15 Ultra приписують процесор Snapdragon 8 Gen 4, 24 ГБ ОЗП і акумулятор 6000 мАг. У ранніх повідомленнях йшлося, що Xiaomi 15 Ultra буде першим смартфоном на ринку із застосуванням двошарового дисплея OLED роздільною здатністю 2K.

Презентації Xiaomi 15 Ultra цього року навряд чи варто чекати. Попередник Xiaomi 14 Ultra вийшов наприкінці лютого 2024-го. Він позиціюється як оптимальне рішення для фото ентузіастів.

Раніше УНІАН розповідав, що Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Тобто, купивши пристрій виробника на майданчиках на кшталт AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну.

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