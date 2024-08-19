Смартфон має вийти в першій половині 2025 року і скласти конкуренцію iPhone 16 Pro Max і Galaxy S25 Ultra.

Зараз Xiaomi працює над 15 поколінням своєї номерної серії смартфонів. Як очікується, базові моделі Xiaomi 15 і 15 Pro вийдуть наприкінці жовтня, а 15 Ultra, яка конкуруватиме з топовими Galaxy і iPhone, з'явиться лише на початку 2025-го. Свіжий витік розкрив ключові подробиці про нього.

Традиційно, основний акцент зроблять на камерах. Повідомляється, що 15 Ultra отримає великий круглий блок по центру, який містить чотири камери. Основним буде 50-мегапіксельний сенсор; до нього приєднається новий перископічний об'єктив із помітно більшим розміром сенсора. З чуток, це буде 200-Мп модуль на базі сенсора Samsung ISOCELL HP9.

Що стосується матеріалу задньої панелі, джерело зазначає, що зараз Xiaomi тестує три прототипи Xiaomi 15 Ultra: проста шкіра, скловолокно і кераміка. Шкіра забезпечує відчуття преміум-класу, але схильна до подряпин, скловолокно - більш легкий і міцний варіант, але не такий преміальний за відчуттями. Кераміка ж може бути важчою і більш схильною до руйнування при ударі.

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Також Xiaomi 15 Ultra приписують процесор Snapdragon 8 Gen 4, 24 ГБ ОЗП і акумулятор ємністю 6000 мАг. А на тлі інших смартфонів-флагманів він буде виділятися надтонкими рамками і дизайном з чотирма вигинами однакової глибини.

У ранніх повідомленнях йшлося, що 15 Ultra буде першим смартфоном на ринку із застосуванням двошарового дисплея OLED роздільною здатністю 2K. Ця технологія об'єднує дві OLED-матриці в одну, що підвищує яскравість і покращує енергоефективність, а також значно знижує ризик вигоряння.

Ключові особливості Xiaomi 15 вже теж відомі. Вони першими на ринку отримають не тільки процесор Snapdragon 8 Gen 4, а й корпус із захистом IP69. Такий рівень захисту зазвичай зустрічається в так званих "невбиваних" смартфонах, тому новенькі Xiaomi стануть дійсно унікальними апаратами.

Раніше повідомлялося, що всі майбутні смартфони Xiaomi стануть справжніми монстрами автономності. Зокрема, одну з моделей оснастять акумулятором ємністю 7500 мАг і швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.

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