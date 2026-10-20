Стали відомі європейські ціни смартфонів Xiaomi 18 Pro – доведеться розщедритися

Згідно з витоком, вартість новинок у Європі стартуватиме від 1449 євро.

Xiaomi представила 18 Pro та 18 Pro Max у Китаї минулого місяця. Обидві моделі можуть похвалитися новітніми чипами Qualcomm і рекордними кремній-вуглецевими батарейками. Однак для тих, хто чекає на вихід новинок на світовий ринок, є як хороші новини, так і не дуже – насамперед через високу ціну.

Як зауважив YTECHB, дані Європейського реєстру енергоефективності (EPREL) розкрили ємність акумуляторів міжнародних версій. Xiaomi 18 Pro отримає батарею на 6000 мАг, а Xiaomi 18 Pro Max – на 7050 мАг. Це менше, ніж у китайських версій, але навіть такі показники залишаються досить значними для флагманських смартфонів.

Заявлена автономність Xiaomi 18 Pro становить 66 годин 30 хвилин на одному заряді, а у Xiaomi 18 Pro Max вона доходить до 70 годин 40 хвилин. Це результати стандартизованих випробувань, але показники виглядають багатообіцяюче. Обидва акумулятори також розраховані на збереження 80% початкової ємності після 1000 циклів заряджання.

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Що стосується цін і конфігурацій, Xiaomi 18 Pro з 256 ГБ вбудованої пам’яті продаватиметься за 1449 євро (близько 74 000 грн). Версія з накопичувачем на 512 ГБ обійдеться в 1649 євро (~84 000 грн). Xiaomi 18 Pro Max пропонуватимуть у конфігурації з 512 ГБ пам’яті за 1849 євро (~93 000 грн).

Якщо ціни підтвердяться, звичайний Xiaomi 18 Pro виявиться лише на 50 євро дешевшим за торішній флагман Xiaomi 17 Ultra на початку продажів. Це суттєве підвищення ціни для моделі лінійки Pro, особливо з огляду на те, що в Китаї смартфон надійшов у продаж за ціною, еквівалентною приблизно 800 євро.

Висока вартість новинок може пояснюватися, зокрема, подорожчанням чипів пам’яті та накопичувачів. Зростання цін на компоненти зачіпає й інших виробників смартфонів. У жовтні Samsung підвищила ціни на Galaxy S26 у Європі – деякі версії подорожчали одразу на 200 євро.

Аналітики попереджають, що бюджетні смартфони вартістю до $200 можуть зникнути у 2027 році. Ситуація, що склалася на ринку, робить виробництво недорогих пристроїв збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

За різними оцінками, до кінця 2026 року низка виробників або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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