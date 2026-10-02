Samsung раптово підвищила ціни на Galaxy S26 – деякі версії подорожчали на €200

У Європі базова модель Galaxy S26 із 256 ГБ пам’яті тепер коштує 1100 євро, а топова конфігурація S26 Ultra перевищила позначку в 2000 євро.

Samsung несподівано підвищила ціни на смартфони серії Galaxy S26. Подорожчання торкнулося моделей Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra – тепер за деякі конфігурації доведеться заплатити на 100–200 євро більше. При цьому пристрої вже коштували дорожче за своїх попередників на момент виходу.

У Європі базовий Galaxy S26 з 256 ГБ пам’яті тепер коштує €1100, а версія на 512 ГБ – €1300. Galaxy S26+ подорожчав до €1350 за 256 ГБ і €1550 за 512 ГБ, пише SammyFans.

У Galaxy S26 Ultra ціни ще вищі. Його вартість становить 1550 євро за версію з 256 ГБ, 1750 євро за 512 ГБ та 2150 євро за 1 ТБ пам'яті. Таким чином, топова конфігурація флагмана Samsung уже перевищила позначку в €2000. Винятком став Galaxy S26 FE, який компанія представила місяць тому: його ціна поки що не змінилася.

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Samsung офіційно не оголошувала про нове підвищення цін. Виробник просто оновив рекомендовану вартість смартфонів на своєму сайті. За інформацією ЗМІ, однією з основних причин стало зростання цін на компоненти – зокрема, на оперативну пам'ять DRAM, флеш-пам'ять NAND та процесори.

Подорожчання в Європі відбулося слідом за аналогічними змінами на інших ринках. Наприклад, у США практично всі конфігурації телефонів подорожчали на 100 доларів.

За чутками, Samsung може підвищити стартові ціни на серію Galaxy S27 сильніше, ніж спочатку планувала. Подорожчання торкнеться різних моделей і версій пристроїв.

Офіційна презентація серії Galaxy S27 очікується на початку 2027 року, ймовірно, у лютому. Раніше в мережі показали Galaxy S27 Ultra в оновленому дизайні.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

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