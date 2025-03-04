Передбачається, що таке рішення може допомогти позбутися випираючих камер смартфонах у майбутньому.

Камери в смартфонах стають настільки важливим компонентом, що виробники прагнуть перетворити їх на повноцінні фотоапарати. На виставці MWC 2025 показали одразу два цікавих прототипи від Realme і Xiaomi для фото ентузіастів.

Концепт Xiaomi являє собою телефон із двома контактами і магнітним кріпленням на задній панелі. З їхньою допомогою до пристрою можна підключити великий зовнішній модуль тоді, коли він потрібен.

Після кріплення об'єктива до спинки смартфона, в додатку "Камера" стає доступний режим зйомки із зовнішнім об'єктивом. Дані з об'єктива на телефон передаються зі швидкістю до 10 Гбіт/с – цього достатньо для роботи об'єктива з використанням ШІ.

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Варіант Realme простіший. Компанія пропонує використовувати професійну змінну оптику як у фотоапаратів – кріпиться вона прямо до модуля камер.

Обидві розробки поки що є концептами, проте компанії розглядають можливість їхнього комерційного випуску. У минулому модульні телефони зазнавали невдачі, включаючи спроби Google, LG, Motorola і HMD.

Напередодні Xiaomi показала свій головний смартфон цього року -– 15 Ultra. У флагмана 6.73'' OLED 2K-екран, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп. Конкурувати він буде з iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ та іншими топовими камерофонами.

У Realme нещодавно вийшов новий смартфон, який називають найкращим "середняком" на ринку. За ціною $250 новинка пропонує масивну батарею 7000 мАг, найпотужніший процесор у сегменті та водозахист IP69.

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