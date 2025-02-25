Офіційна прем'єра Xiaomi 15 Ultra відбудеться вже в четвер, 27 лютого.

Xiaomi підтвердила, що Xiaomi 15 Ultra буде представлений у четвер, 27 лютого. А поки компанія розповіла про характеристики камер і публікує приклади фото, зроблених за допомогою основної камери смартфона.

У Xiaomi смартфон називають "богом нічної фотозйомки". Виробник каже, що оновлена система камер Xiaomi 15 Ultra вміє видавати знімки дуже високої якості навіть в умовах низького освітлення. Особливо добре у смартфона виходить портрети.

"Якість фото значно зросла, перевершуючи всі попередні моделі Ultra. Знімки залишаються чіткими і виразними при будь-якому освітленні і відстані", – говорить Xiaomi про свій новий смартфон.

Відео дня

Уже підтверджено, що Xiaomi 15 Ultra отримає дюймовий основний сенсор і масивний перископ з роздільною здатністю 200 Мп. У смартфона найбільша діафрагма серед усіх Xiaomi, також є підтримка фокусної відстані до 400 мм.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra з'явилися в інтернеті раніше. Смартфон вийде з 6,73-дюймовим дисплеєм OLED 2K, процесором Snapdragon 8 Elite, батарейкою 6000 мАг і корпусом із захистом IP69. Конкурувати пристрій буде з Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, як повідомляється, буде представлений 27 лютого в Китаї, але вже на початку березня відбудеться його дебют на глобальному ринку. Приблизно в цей же час дебютує глобальна версія Xiaomi 15.

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