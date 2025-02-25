Xiaomi хвалиться фотографіями і називає 15 Ultra "богом нічної зйомки"/ фото Xiaomi

Xiaomi підтвердила, що Xiaomi 15 Ultra буде представлений у четвер, 27 лютого. А поки компанія розповіла про характеристики камер і публікує приклади фото, зроблених за допомогою основної камери смартфона.

У Xiaomi смартфон називають "богом нічної фотозйомки". Виробник каже, що оновлена система камер Xiaomi 15 Ultra вміє видавати знімки дуже високої якості навіть в умовах низького освітлення. Особливо добре у смартфона виходить портрети.

"Якість фото значно зросла, перевершуючи всі попередні моделі Ultra. Знімки залишаються чіткими і виразними при будь-якому освітленні і відстані", – говорить Xiaomi про свій новий смартфон.

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Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 лютого 2025

Уже підтверджено, що Xiaomi 15 Ultra отримає дюймовий основний сенсор і масивний перископ з роздільною здатністю 200 Мп. У смартфона найбільша діафрагма серед усіх Xiaomi, також є підтримка фокусної відстані до 400 мм.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra з'явилися в інтернеті раніше. Смартфон вийде з 6,73-дюймовим дисплеєм OLED 2K, процесором Snapdragon 8 Elite, батарейкою 6000 мАг і корпусом із захистом IP69. Конкурувати пристрій буде з Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, як повідомляється, буде представлений 27 лютого в Китаї, але вже на початку березня відбудеться його дебют на глобальному ринку. Приблизно в цей же час дебютує глобальна версія Xiaomi 15.

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