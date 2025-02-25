Realme представила новий смартфон – його вже називають найкращим 'середняком' на ринку

Корпорація Realme представила в Китаї свій новий смартфон Neo 7 SE. Апарат вийшов примітним – потужний середнячок з величезною батареєю і парою флагманських фіч, пише Gizmochina.
Основну ставку в Realme Neo 7 SE зробили на продуктивності: Новинка побудована на базі потужної однокристальної системи MediaTek Dimensity 8400-MAX, яка в бенчмарку AnTuTu набирає 1,9 млн балів, що робить пристрій головним претендентом на звання найпотужнішого субфлагмана у світі.
Ще одна фішка смартфона – акумуляторна батарея "Титан" на 7000 мАг із зарядкою по дроту 80 Вт. Попри таку значну ємністю, смартфон зберігає тонкий корпус завтовшки всього 8,56 мм.
Серед інших характеристик Realme Neo 7 SE
- Екран: 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2780×1264, 120 Гц, пікова яскравість до 6000 ніт.
- Процесор: MediaTek Dimensity 8400-MAX з GPU Mali-G720 і потужною системою охолодження.
- Пам'ять: 8/12/16 ГБ LPDDR5X ОЗП з 256 ГБ / 512 ГБ UFS 4.0 накопичувачем.
- Камера: основна 50-Мп з датчиком Sony IMX882, діафрагмою f/1.8 і OIS, ще є ширік на 8 Мп з полем зору 112° і передня камера на 16 Мп.
- ОС: Realme UI 6.0 на базі Android 15.
Також телефон отримав захист корпусу від води і пилу IP69+IP68+IP66, що робить його стійким до струменів води під високим тиском і занурення на глибину до 2 метрів упродовж 30 хвилин, потужний вібромотор, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, ІЧ-пульт і NFC.
Вартість базової версії Realme Neo 7 SE на 8/256 ГБайт становить 1799 юанів (~250 доларів). Топова версія з 16/512 ГБ обійдеться в ~350 доларів. Поки новинка доступна тільки на китайському ринку.
Раніше на ринку був представлений "невбивний" смартфон, який працює пів року без підзарядки. Але за це доводиться розплачуватися габаритами: важить він майже кілограм, а в товщину з чотири Айфони.
Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати преміальні смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів за рахунок кращих процесорів, камер, дисплеїв і функцій ШІ. І, як правило, це Айфони.