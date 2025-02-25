Realme представила новий смартфон – його вже називають найкращим 'середняком' на ринку

За ціною $250 новинка пропонує масивну батарею 7000 мАг, найпотужніший процесор у сегменті та водозахист IP69.

Корпорація Realme представила в Китаї свій новий смартфон Neo 7 SE. Апарат вийшов примітним – потужний середнячок з величезною батареєю і парою флагманських фіч, пише Gizmochina.

Основну ставку в Realme Neo 7 SE зробили на продуктивності: Новинка побудована на базі потужної однокристальної системи MediaTek Dimensity 8400-MAX, яка в бенчмарку AnTuTu набирає 1,9 млн балів, що робить пристрій головним претендентом на звання найпотужнішого субфлагмана у світі.

Ще одна фішка смартфона – акумуляторна батарея "Титан" на 7000 мАг із зарядкою по дроту 80 Вт. Попри таку значну ємністю, смартфон зберігає тонкий корпус завтовшки всього 8,56 мм.

Відео дня

Серед інших характеристик Realme Neo 7 SE

Екран: 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2780×1264, 120 Гц, пікова яскравість до 6000 ніт.

Процесор: MediaTek Dimensity 8400-MAX з GPU Mali-G720 і потужною системою охолодження.

Пам'ять: 8/12/16 ГБ LPDDR5X ОЗП з 256 ГБ / 512 ГБ UFS 4.0 накопичувачем.

Камера: основна 50-Мп з датчиком Sony IMX882, діафрагмою f/1.8 і OIS, ще є ширік на 8 Мп з полем зору 112° і передня камера на 16 Мп.

ОС: Realme UI 6.0 на базі Android 15.

Також телефон отримав захист корпусу від води і пилу IP69+IP68+IP66, що робить його стійким до струменів води під високим тиском і занурення на глибину до 2 метрів упродовж 30 хвилин, потужний вібромотор, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, ІЧ-пульт і NFC.

Вартість базової версії Realme Neo 7 SE на 8/256 ГБайт становить 1799 юанів (~250 доларів). Топова версія з 16/512 ГБ обійдеться в ~350 доларів. Поки новинка доступна тільки на китайському ринку.

Раніше на ринку був представлений "невбивний" смартфон, який працює пів року без підзарядки. Але за це доводиться розплачуватися габаритами: важить він майже кілограм, а в товщину з чотири Айфони.

Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати преміальні смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів за рахунок кращих процесорів, камер, дисплеїв і функцій ШІ. І, як правило, це Айфони.

Вас також можуть зацікавити новини: