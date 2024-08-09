Майбутні смартфони Xiaomi будуть виділятися великими акумуляторами і можливістю швидкої зарядки. Зокрема, один з таких пристроїв буде оснащений акумулятором місткістю 7500 мАг і швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.
Як повідомляють китайські інсайдери, виробник зараз тестує шість комбінацій ємності акумуляторної батареї та потужності зарядки. Виглядають ці комбінації так:
- 5 000 мАг + 120 Вт (18 хвилин для повної зарядки);
- 5 500 мАг + 100 Вт (34 хвилини);
- 6 000 мАг + 120 Вт (30 хвилин);
- 6 500 мАг + 100 Вт (49 хвилин);
- 7 000 мАг + 120 Вт (40 хвилин).
- 7 500 мАг + 100 Вт (63 хвилини).
Деякі з актуальних смартфонів Xiaomi вже оснащені батареями на 5000 мАг і підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Новенький Redmi K70 Ultra отримав акумулятор місткістю 5500 мАг зі швидкою зарядкою на 100 Вт. А майбутня серія Xiaomi 15, за чутками, матиме кремнієві батареї місткістю близько 6 000 мАг і 100-Вт зарядку.
Зазвичай батареї місткістю 6500-7500 мАг використовуються для планшетів початкового рівня, але незабаром, схоже, такі акумулятори з'являться і в смартфонах.
Сьогодні лідером за автономністю на ринку смартфонів вважається Asus ROG Phone 8 Pro. У тестах Tom's Guide тримає заряд при безперервному використанні майже 19 годин. А ось моделей Xiaomi в топі немає.
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