Очікується рекордсмен з автономності, крім цього, батарея підтримуватиме швидку зарядку від 100 Вт.

Майбутні смартфони Xiaomi будуть виділятися великими акумуляторами і можливістю швидкої зарядки. Зокрема, один з таких пристроїв буде оснащений акумулятором місткістю 7500 мАг і швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.

Як повідомляють китайські інсайдери, виробник зараз тестує шість комбінацій ємності акумуляторної батареї та потужності зарядки. Виглядають ці комбінації так:

5 000 мАг + 120 Вт (18 хвилин для повної зарядки);

5 500 мАг + 100 Вт (34 хвилини);

6 000 мАг + 120 Вт (30 хвилин);

6 500 мАг + 100 Вт (49 хвилин);

7 000 мАг + 120 Вт (40 хвилин).

7 500 мАг + 100 Вт (63 хвилини).

Деякі з актуальних смартфонів Xiaomi вже оснащені батареями на 5000 мАг і підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Новенький Redmi K70 Ultra отримав акумулятор місткістю 5500 мАг зі швидкою зарядкою на 100 Вт. А майбутня серія Xiaomi 15, за чутками, матиме кремнієві батареї місткістю близько 6 000 мАг і 100-Вт зарядку.

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Зазвичай батареї місткістю 6500-7500 мАг використовуються для планшетів початкового рівня, але незабаром, схоже, такі акумулятори з'являться і в смартфонах.

Сьогодні лідером за автономністю на ринку смартфонів вважається Asus ROG Phone 8 Pro. У тестах Tom's Guide тримає заряд при безперервному використанні майже 19 годин. А ось моделей Xiaomi в топі немає.

Якщо ви в пошуках телефону, який буде актуальним і через 5 років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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