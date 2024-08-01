Уся перша десятка залишилася за Apple і Samsung, якщо не брати до уваги одного Redmi.

Аналітична фірма Counterpoint Research провела аналіз ринку та з'ясувала, які смартфони користувачі купували найчастіше у другому кварталі 2024 року. Очікувано, пристрої з Купертіно розривають ринок.

За підрахунками фахівців, iPhone 15 – найпопулярніший смартфон у 2024-му. На цю модель припадає аж 4,1% від усього ринку. У топ-3 також увійшли iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. 15 Plus-модель виявилася нікому не потрібною, зате є iPhone 14 на шостому місці.

Крім Apple, половину списку займають бюджетні смартфони A-серії від Samsung, з яких виробник не заробляє великих грошей, порівняно з флагманами Apple. З преміальних девайсів Samsung у топі є тільки Galaxy S24 Ultra – модель розташувалася на 9-му рядку.

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У десятку лідерів продажів також потрапив один "китаєць" – бюджетний Redmi 13С 4G. Таким чином, усі місця в топ-10 розподілені між лише трьома виробниками.

Тенденція до пристроїв високого класу, зокрема iPhone, припускає, що споживачі готові більше інвестувати в смартфони, які пропонують передові технології, включно з поліпшеними системами камер, потужною начинкою та високою автономністю, йдеться у звіті.

Наприклад, базовий iPhone 15 отримуватиме оновлення iOS щонайменше 4 роки, а запасу продуктивності у нього вистачить ще на довше. Це один із ключових чинників, чому користувачі віддають перевагу яблучним моделям, а не Android-флагманам, які можуть перестати оновлюватися вже через пару років після виходу.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серію iPhone 16 буде представлено у вересні – секретів більше не залишилося. Тоді ж вийде iOS 18, в який додадуть штучний інтелект – це буде найбільше оновлення ПЗ в історії iPhone.

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