Люди, які переходять з Android, зацікавлені насамперед у новій ОС, а не в найбільш передовому смартфоні Apple.

Згідно з новим дослідженням CIRP, відсоток користувачів, які перейшли з Android на iPhone, у червні 2024 року досяг 17%, що стало новим максимумом за останні п'ять років. При цьому, найчастіше покупці роблять свій вибір на користь старих iPhone 13, 14 і SE, ігноруючи 15-ту лінійку.

З'ясувалося, що "переселенці" з Android зацікавлені насамперед у новій ОС, а не в найбільш передовому смартфоні Apple. А ще старі iPhone банально дешевші і тому виглядають куди привабливішими в очах користувачів Android, які звикли до бюджетних смартфонів.

У CIRP зазначають, що перехід на іншу платформу – це серйозне рішення, однак доступність і функціональність старих моделей iPhone роблять цей процес для Android-користувачів більш плавним. А вже після купівлі айфона в справу вступають маркетологи Apple, які пропонують вигідні сервіси та екосистему компанії.

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Утім, за словами фахівців, для Apple ця новина не така вже й хороша, як може здатися. Вищий % тих, хто перейшов з Android, може бути фактором відносно слабких продажів iPhone 15. Крім того, високе зростання кількості переходів з Android може корелювати зі "слабшими продажами iPhone загалом".

Якщо вам потрібен одночасно більш-менш доступний, але водночас оптимальний у плані начинки iPhone, який водночас прослужить понад п'ять років, то найкращим вибором просто зараз буде iPhone SE 2022, стверджують фахівці.

Що стосується нових iPhone 16, то їх покажуть у вересні. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

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