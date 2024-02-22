Смартфони Apple займають 7 позицій в топ-10 найбільш продаваних смартфонів 2023 року в світі. Ще три позиції за бюджетними пристроями Samsung.

Авторитетне агентство Counterpoint Research підбило підсумки 2023 року, назвавши смартфони, яки мали найбільший попит у користувачів. Очікувано, ринок схилився до вибору дорогих смартфонів iPhone – у Apple 7 апаратів з 10, доданих в топ.

На першому місці опинився базовий iPhone 14. Смартфон отримав частку 3,9% серед всіх смартфонів, представлених на ринку торік, і 19% – в лінійці Apple. У топ-3 також увійшли iPhone 14 Pro Max і iPhone 14 Pro.

Новенький iPhone 15 Pro Max, який розташувався в рейтингу на п'ятому місці, став найпродаванішим смартфоном за четвертий квартал 2023 року. Загалом, вся перша десятка залишилася за Apple, якщо не брати до уваги 8, 9 і 10 місця: тут опинились бюджетні моделі Samsung. Як видно з топа, китайських смартфонів в рейтингу не представлено.

Відео дня

У звіті Counterpoint Research також зазначається, що сукупна ринкова частка топ-10 смартфонів досягла найвищого рівня за всю історію – 20 відсотків у 2023 році порівняно з 19 відсотками роком раніше.

Додамо, що базовий iPhone 14 буде отримувати оновлення iOS ще 3-4 роки, а запасу продуктивності у нього вистачить на п'ять років і більше. Це один з ключових факторів, чому користувачі обирають яблучні моделі замість Android-флагманів, які можуть перестати отримувати оновлення ОС вже через декілька років після виходу.

Анонс нових iPhone має традиційно відбутися восени 2024 року. Смартфонам приписують радикально новий дизайн камери, а на корпусі з'явиться ще одна кнопка, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій повинні анонсувати нові ноутбуки та планшети. Якщо вірити чуткам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Вас також можуть зацікавити новини: