Чекаємо прем'єри вже наступного місяця.

Очікується, що у 2024 році преміальні смартфони Apple не відрізнятимуться радикально від тогорічних "прошок". Принаймні в плані дизайну – це підтверджують свіжі макети. Очевидно, перед нами фінальний дизайн, враховуючи, що до презентації залишилося трохи більше ніж місяць.

Загалом нові смартфони не надто відрізнятимуться від актуальних апаратів – принаймні, із заднього боку. На місці і плоскі грані, і впізнаваний квадратний блок, і три камери в ньому. На передній панелі залишиться Dynamic Island.

Раніше джерела MacRumors повідомляли, що iPhone 16 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium і Rose Titanium. Ймовірно, ці колірні виконання, за винятком рожевого, і зображені на знімку.

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А ось базові iPhone 16 і 16 Plus відрізнятимуться від представників 15-ї серії новим овальним блоком камер. Таким чином вони будуть схожі на суміш iPhone X і 12.

Анонс смартфонів відбудеться в середині вересня. Ми чули, що Pro-моделі рекордно зростуть у розмірах, отримають великий апрейд камери і рекордно тонкі рамки навколо екрана. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Усі моделі iPhone 16 також отримають один процесор Apple A18, нову кнопку Capture на правому торці, кнопку Action, доступну зараз тільки на iPhone 15 Pro, і деякі інші поліпшення. Разом із новими айфонами на вересневій презентації покажуть оновлены Apple Watch і AirPods.

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