Тепер новітню iOS 18 можуть завантажити всі охочі: як оновити свій Айфон

Оновитися можна на iPhone XS/XR і новіше.

Apple випустила перші публічні "бети" своїх нових мобільних платформ iOS 18 та iPadOS 18. Таким чином, усі власники підтримуваних iPhone і iPad можуть оцінити функціонал нових ОС за два місяці перед фінальним випуском.

Зазначимо, що ШІ-функції Apple Intelligence поки що залишаються недоступним і в повному вигляді запрацюють тільки у 2025 році. Втім, для їхньої роботи все одно потрібен iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max, на старіших моделях вони не підтримуються.

Як встановити iOS 18 на свій iPhone

Заходимо на сайт бета-тестування Apple.

Тиснемо "Зареєструватися" - вам буде запропоновано увійти в систему, використовуйте свій Apple ID і пароль.

Тепер йдемо в "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і обираємо iOS 18 Public beta у списку;

Перезавантажуємо пристрій і завантажуємо прошивку знову в цьому ж меню.

У випадку з iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 і visionOS 2 порядок дій аналогічний.

Відео дня

Додамо, що перед встановленням нової iOS рекомендується зробити резервну копію iPhone. Це необхідно на випадок, якщо щось піде не так під час встановлення, або ви вирішите відкотитися на iOS 17.

Робиться це просто: йдемо шляхом Apple ID → iCloud → "Резервна копія" і активуємо тумблер "Резервна копія iCloud". Готово.

Хто зможе оновитися до iOS 18

Оскільки Apple знову вирішила не позбавляти жодну зі своїх яблучних моделей підтримки, із сумісністю все просто. Якщо ваш смартфон оновився до iOS 17, отже, на нього можна встановити і нову систему.

Уся лінійка iPhone 15

Уся лінійка iPhone 14

Уся лінійка iPhone 13

Уся лінійка iPhone 12

Уся лінійка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 і 2022)

iOS 18 називають одним із наймасштабніших оновлень ПЗ для iPhone за останні роки. З'явилася величезна кількість додаткових налаштувань, які стосуються кастомізації – тепер будь-який користувач може змінювати робочий стіл iPhone під свої потреби і потреби, прямо як на Android. Ще переробили зовнішній вигляд "Пункта управління", додали "Ігровий режим", "Управління поглядом" і багато чого ще.

Поки що iOS 18 перебуває в беті, а для всіх вона вийде у вересні, разом із новими iPhone 16. Підтверджено, що Pro-моделі отримають серйозний апгрейд у частині дисплея і камери. Тоді як звичайні моделі цього року запропонують мінорний апгрейд, що включає вертикальні камери і кнопку "Дія".

Вас також можуть зацікавити новини: