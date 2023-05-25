Пристрій вже отримав схвалення і сертифікат від експертів FDA, і музику він теж вміє відтворювати.

Британський бренд CurrentBody представив незвичайний гаджет CurrentBody Skin LED – це перші в світі бездротові навушники, від яких буквально росте волосся на голові. Пристрій призначений для лисих меломанів або тих, у кого проявляються перші ознаки облисіння за чоловічим типом.

Як стверджують розробники, 120 особливих LED-ламп стимулюють ріст шевелюри і уповільнюють випадання волосся, а для досягнення результату потрібно носити шолом по 10 хвилин щодня протягом 16 тижнів. Пристрій навіть має медичний сертифікат FDA.

Підключаються навушники по Bluetooth. Заряджати їх можна по кабелю USB-C. Виробник стверджує, що попри своє основне призначення, звучать вони гідно на рівні недорогих бездротових моделей.

Новинка продається і в США за ціною $860 (приблизно 31 000 грн). Можна вибрати розмір гарнітур в залежності від розміру голови.

Раніше УНІАН розповідав про найбільш "довговічні" навушники у світі – Fairphone Fairbuds X. їх основна фішка полягає у високій ремонтопридатності: якщо якийсь компонент зламається, можна буде купити новий на сайті виробника і самому замінити. Поміняти можна все: від амбушур і динаміків, до портів і акумулятора.

Якщо ви в пошуках недорогих бездротових навушників з шумозаглушенням, ми ділилися добіркою найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Max від Аpple, але в список також увійшли моделі Sony, Bose та інших популярних виробників.

Часом немає нічого більш дратівливого, ніж один неробочий навушник. Хоч у бездротових гарнітур немає дроту, який може обірватися і зламатися, зате існують баги та інші проблеми. Якщо ви опинилися в подібній ситуації, УНІАН підготував універсальну пам'ятку для AirPods і гарнітур інших брендів.

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