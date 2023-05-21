Очікується, що якість звучання не поступатиметься конкурентам.

Компанія Fairphone, що прославилася випуском єдиних смартфонів з максимальною оцінкою ремонтопридатності від iFixit, представила свій новий продукт – навушники Fairbuds XL.

Їх основна фішка – це висока ремонтопридатність. Якщо якийсь компонент зламається, можна буде купити новий на сайті виробника і самому замінити. Поміняти можна все: від амбушур і динаміків, до портів і акумулятора. Таким чином навушники можуть прослужити не один десяток років.

Виробник обіцяє звук, що не поступається конкурентам, з 40-мм драйверами, налаштованим шумозаглушенням і режимом прозорості, а автономність досягає 30 годин або 26 годин з ANC. У режимі очікування заряду акумулятора на 800 мАг вистачить на 320 годин. Підключаються навушники як бездротовим (Bluetooth 5.1 з aptX HD), так і провідним способом (кабель з USB-C на 3,5-мм).

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Продажі "довговічних" навушників вже почалися в США і Європі. Вартість в Європі становить 249 євро (9600 грн). Ціна компонентів на сайті Fairphone варіюються від 15 євро за амбушури до 80 євро за нові динаміки.

Раніше УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, щоб не пошкодувати про купівлю. При купівлі навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але відмінний дизайн і додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Також розповідали, що робити, якщо перестав працювати один навушник. Якщо ви опинилися в подібній ситуації, то на цей випадок є універсальна пам'ятка для AirPods і гарнітур інших брендів

А якщо ви в пошуках бездротових навушників з шумозаглушенням, ми також ділилися добіркою найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Max від Аpple, але в добірку також увійшли моделі Sony, Bose та інших популярних виробників.

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