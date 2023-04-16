Щоправда, вони далеко не бюджетні, а автономність як для навушників у них слабка.

Швейцарська компанія Hed представила на ринку Unity – це перші в історії бездротові навушники, які передають звук без втрат в якості. Щоправда, вони далеко не бюджетні, а автономність як для навушників у них слабка.

Для передачі даних у високій якості навушники використовують Wi-Fi (Full fidelity Wi-Fi), хоча також можуть працювати через Bluetooth, але тут вже будуть втрати. Виробник говорить, що навушники дозволяють слухати музику високого дозволу без втрат з частотою до 24 біт/96 кГц.

В основі навушників лежать 40-мм титанові випромінювачі, а за обробку звуку відповідає неназваний 2-х ядерний чіп і 1 ГБ оперативної пам'яті. Навушники також оснащені 3-осьовим гіроскопом, акселерометром, компасом та 9-осьовим датчиком руху. Також можна виділити наявність 16 ГБ ПЗУ для зберігання музики.

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Автономність, попри габарити навушників, досить скромна – час роботи від акумулятора становить до восьми годин. Коштують Hed Unity 2200 доларів (80 000 грн).

Як вибрати хороші навушники в 2023 році

Раніше УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, щоб не пошкодувати про покупку. При покупці навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але дизайн, що запам'ятовується і додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту, ми також ділилися підбіркою найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Pro 2, але знайшлося місце і моделям від Bose Anker та інших виробників.

Якщо хочеться чогось оригінального, раніше в асортименті Huawei з'явилися незвичайні Bluetooth-навушники у формі"краплі". Також нещодавно були випущені Nothing Ear 2 – продовження найоригінальніших навушників на ринку.

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