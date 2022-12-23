Обійдеться такий пристрій в $329.

Каталог аксесуарів компанії Lenovo поповнився цікавим гаджетом Go Desk Station – це така собі настільна станція 3 в 1, яка об'єднує в собі веб-камеру, USB-хаб з безліччю портів і бездротову зарядку.

Разом з тим виробник оснастив гаджет світлодіодним індикатором і фізичною шторкою, яка закриває об'єктив камери, коли та не використовується, тому за приватність можна не турбуватися.

Щодо "вебки", то вона пише в 4K/30 кадрів в секунду, має автофокус і функцію автоматичного кадрування, а лампа сама регулює яскравість в залежності від навколишнього освітлення. Максимальна – 1600 люкс на відстані 0.5 метра. На вибір три колірні температури: 3000К (тепла), 4500К (холодна) і 6500К (денне світло).

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В основі знаходиться висувна бездротова зарядка по протоколу Qi потужністю 15 Вт і хаб з портами USB Type-C (135 + 65 Вт), від яких можна зарядити ноутбук, а також два USB-A 3.1 і HDMI 2.0. Налаштувати положення лампи дозволяє регульований кронштейн.

Старт продажів Lenovo Go Desk Station запланований на березень 2023-го. Обійдеться такий пристрій в $329.

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