Клавіатура працює як по Bluetooth, так і через USB-донгл або провід.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter, де збирають гроші на найрізноманітніші проєкти, з'явилася механічна клавіатури-конструктор з кубиків LEGO. Вона вже стала хітом, хоча до закінчення кампанії ще майже місяць.

Головна фішка девайса – сумісність з кубиками LEGO. Так, зовнішній вигляд клавіатури можна налаштувати як завгодно. Можна спорудити й що-небудь корисне: наприклад, підставку для смартфона.

Клавіатуру можна підключати як по Bluetooth, так і через USB-донгл або провід. З інших особливостей – RGB-підсвічування і можливість запам'ятовувати до восьми пристроїв для швидкого перемикання між ними. У комплекті два набори кейкапів: з нанесеною розкладкою і без неї.

Спочатку автори проєкту планували зібрати $ 50 000, але на поточний момент зібрано понад $ 690 000. Щоправда, ціна влаштує не всіх – 189 доларів або 7000 в грн. Доставка девайса покупцям почнеться в січні 2023 року.

А в відео нижче можна подивитися детальне розпакування і послухати звучання клавіш.

Інші цікаві гаджети 2022-го

Раніше в поле нашого зору потрапила мишка-орігамі вагою в 40 грамів і з корпусом зі штучної шкіри, яка може складатися. В рамках кампанії на Kickstarter попередньо замовити девайс можна всього за $49.

Компанія Xiaomi поповнила асортимент своїх бездротових навушників вкрай незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів тим, що передають звук не в вуха, а в череп.

Якщо ви в пошуках оригінального смартфона, то Nubia випустила свій новий телефон з кришкою під картину "Зоряну ніч" Ван Гога. А ще всередині коробки лежать відразу два блоки зарядки, що за нинішніми часами – розкіш.

Вас також можуть зацікавити новини: