Прем'єра нових смартфонів очікується в середині січня.

За два місяці до презентації смартфонів лінійки Samsung Galaxy S24 у мережі з'явилися якісні рендери майбутніх пристроїв. Кардинальних змін щодо Galaxy S23 чекати не варто, проте у деяких моментах новинки все ж будуть відрізнятися.

Зокрема, Galaxy S24 і Galaxy S24 Plus отримають повністю плоскі бічні грані в стилі останніх айфонів, хоча в iPhone 2023 року Apple вже відмовилася від глянцевих граней.

За попередніми даними, габарити корпусу Galaxy S24 складуть 147 × 70,5 × 7,6 мм, S24 Plus – 158,5 x 75,9 x 7,75 мм. Останній буде трохи вище і товще попередника, але при цьому корпус буде більш вузьким.

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Galaxy S24 Plus отримає екран з діагоналлю 6,65 дюйма, Galaxy S24 – 6,1 дюйма. Найбільший дисплей буде у моделі S24 Ultra – з панеллю Dynamic AMOLED на 6,8 дюйма.

Головна зміна в S24 Ultra – відступи навколо дисплея. Також суперфлагман Samsung слідом за iPhone 15 Pro отримає титанову рамку і дуже вузькі рамки екрана.

Прем'єра нових смартфонів, з чуток, відбудеться 17 січня, тобто на декілька тижнів раніше, ніж у попередників. Нагадаємо, Galaxy S23 були представлені на початку лютого.

Згідно з останніми даними, Samsung має намір зробити Galaxy S24 мало не "найрозумнішими смартфонами в історії". Згадується, що майбутні флагмани отримають безліч ШІ-функцій, а цифровий асистент Bixby перетвориться на подобу ChatGPT.

Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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