Шпигунський екшен Perfect Dark і амбітна Everwild від Rare до релізу не доберуться.

Microsoft оголосила про найбільшу хвилю звільнень за останні два роки, внаслідок якої корпорація звільнила приблизно 9 тисяч співробітників у різних підрозділах, включно з Xbox Game Studios.

Під скорочення потрапили кілька команд, відповідальних за очікувані ігри. Так, Microsoft офіційно скасувала перезапуск екшену Perfect Dark після понад 5 років розробки, а також закрила The Initiative, яка її робила. Свого часу компанія обіцяла, що ця студія випускатиме "АААА"-ігри.

Щоправда, за 7 років від заснування The Initiative не випустила жодної гри. Весь цей час команда показувала тільки Perfect Dark, у якої не було навіть орієнтовної дати релізу.

Також Microsoft скасувала амбітну Everwild – таке рішення ухвалили паралельно зі звільненнями в Rare. Everwild анонсували ще 2019 року, а востаннє про неї публічно згадали ще 5 років тому.

Під скорочення потрапила і ZeniMax Online Studios. Зокрема, закрито нову MMORPG від розробників The Elder Scrolls Online. Над проєктом із кодовою назвою Blackbird працювали з 2018 року.

Крім того, внаслідок реструктуризації Microsoft звільнення відбулися в Complusion Games (We Happy Few, South of Midnight), Undead Labs (серія State of Decay) і Turn 10 (Forza Motorsport). Під хвилю скорочень також потрапили команди Raven Software і Sledgehammer Games, що розробляють Call of Duty.

ЗМІ зазначають, що це вже четвертий раунд масштабних скорочень у Xbox за останні 18 місяців – після трьох масштабних звільнень торік і закриття дочірніх студій, серед яких були творці Hi Fi Rush.

Тим часом не виключено, що наступний Xbox може стати останньою консоллю від Microsoft. Інвестиції компанії в консолі більше не виправдовують себе, каже відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон.

