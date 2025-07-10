Сервери Need for Speed: Rivals і низки спортивних ігор буде відключено в жовтні.

Компанія Electronic Arts вкотре закриває сервери для низки своїх тайтлів. Серед них – Need for Speed: Rivals, відома гоночна аркада, яка позбудеться багатокористувацьких функцій 7 жовтня 2025 року.

Як ідеться на офіційній сторінці гри, вимкнення торкнеться всіх платформ – PlayStation, Xbox, застосунку EA і Steam. Попри це, гравці зможуть продовжити користуватися офлайн-режимом.

Need for Speed Rivals вийшла у 2013 році. Це був дебютний проєкт студії Ghost Games та перші перегони на рушії Frostbite. Гра пропонує вибір між двома сторонами – гонщиками і поліцейськими – кожна зі своєю прогресією і машинами в мальовничому відкритому світі.

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На 7 жовтня ЕА запланувала ще парочку відключень. Позбудуться своїх серверів спортивні тайтли: FIFA 23, Madden NFL 22 і NHL 21.

Раніше цього місяця EA оголосила, що в січні 2026 року закриє сервери Anthem – провального лутер-шутера BioWare, який вийшов 2019 року і досить швидко пішов на дно.

Як УНІАН уже розповідав, ініціатива Stop Killing Games зібрала мільйон підписів і тепер її розглянуть в ЄС. Ініціатива зобов'язує розробників ігор гарантувати працездатність мережевих проєктів навіть після завершення підтримки. Наприклад, зробити сервери публічними, щоб гравці після закриття могли піднімати власні мережі.

Одним із нещодавніх прикладів стала The Crew – Ubisoft вимкнула сервери, зробивши гру фактично марною. У судовій справі щодо закриття видавець наполягає, що гравці не володіють купленими іграми, а лише купують тимчасову ліцензію на їхнє використання.

Маркус "Notch" Перссон, який створив Minecraft, одну з найпопулярніших ігор у світі, висловив свою підтримку Stop Killing Games і заявив, що "якщо купівля гри - не володіння, то і піратство - не крадіжка".

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