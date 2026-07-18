Угода на $55 млрд: саудівський фонд близький до купівлі гіганта ігрової індустрії

Легендарні серії ігор Battlefield, The Sims та Need for Speed незабаром отримають нового власника.

Консорціум інвесторів на чолі з суверенним фондом Саудівської Аравії може ось-ось отримати схвалення від Євросоюзу на купівлю гіганта ігрової індустрії Electronic Arts за 55 мільярдів доларів. Якщо угода буде укладена, вона стане найбільшим у історії викупом компанії із залученням позики.

За даними Reuters, Європейська комісія має намір схвалити угоду без додаткових умов у рамках антимонопольної перевірки. Попереднє рішення очікується 22 липня, а офіційне мають ухвалити до 30 липня 2026 року.

Угода щодо купівлі Electronic Arts триває ще з вересня 2025 року, коли консорціум оголосив про намір придбати власника брендів EA Sports FC, The Sims, Battlefield та Need for Speed. Видавець входить до трійки найбільших гравців індустрії поряд з Activision Blizzard та Take-Two. У грудні 2025 року акціонери EA схвалили продаж за 55 млрд доларів.

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Для Саудівської Аравії придбання одного з найбільших ігрових видавців світу є важливим кроком у реалізації стратегії диверсифікації економіки. Королівство активно інвестує в ігрові студії, кіберспорт та туристичну галузь, прагнучи зменшити залежність від нафтових доходів.

Для самої EA така угода може означати більш гнучкий підхід до розробки ігор, вважають експерти. Без тиску з боку інвесторів і необхідності щоквартально звітувати про фінансові показники студії зможуть зосередитися на поліпшенні якості та розвитку своїх ігор.

Напередодні Bethesda офіційно оприлюднила плани щодо розвитку серії Fallout на найближчі роки. Окрім 5-ї частини серії, у розробці перебувають ремастери Fallout 3 та Fallout: New Vegas, а також секретний проєкт від Obsidian.

УНІАН повідомляв, що українська гра про "галичан у космосі" увійшла до топ-новинок Steam за червень. На піку в SAND: Raiders of Sophie одночасно перебувало понад 40 тис. гравців.

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