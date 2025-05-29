Уперше гру анонсували ще у 2023 році, але відтоді про неї не було жодної інформації.

Electronic Arts офіційно оголосила про скасування розробки гри про Чорну Пантеру з коміксів Marvel і закриття студії Cliffhanger Games, яку заснували у 2023 році спеціально для цього проєкту.

Як кажуть у компанії, вони хочуть "загострити увагу і спрямувати творчу енергію" на свої ключові франшизи: Battlefield, The Sims, Skate і Apex Legends. Зараз у розробці також перебуває наступна частина Mass Effect.

Перші чутки про гру про Чорну Пантеру з'явилися 2022 року, а офіційний анонс відбувся восени 2023-го в рамках угоди EA з Marvel на кілька ігор. Очікувалось, що це буде ААА-екшен від 3-ї особи, розрахований на одиночне проходження. Розробкою гри керував Кевін Стівенс, відомий за роботою над Middle-earth: Shadow of Mordor.

Відео дня

Крім закриття студії та скасування гри, компанія також проводить третій раунд скорочень за останні місяці. За останній час EA звільнила щонайменше 300 співробітників, скасувала Titanfall 3 і згорнула гру про Мандалорця.

Крім гри про Чорну Пантеру EA працює над однокористувацькою грою про Залізну Людину. Про закриття цього проєкту не повідомлялося.

Ситуація в ігровій індустрії складна, і звільнення відбуваються не тільки в EA. Нещодавно Sony провела масштабні скорочення в студіях Playstation, які відповідають за ексклюзиви.

Або, взагалі до курйозного, нова Life is Strange отримала нагороду, але ніхто не забрав її, адже розробників звільнили.

Вас також можуть зацікавити новини: