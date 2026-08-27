Rockstar випустила третій трейлер GTA 6 і показала геймплей на PS5

Rockstar Games провела велику презентацію Grand Theft Auto 6, однак першими її змогли побачити лише підписники Netflix. Повна 27-хвилинна демонстрація пізніше з'явиться на YouTube – чекати доведеться до 28 серпня, 4:00 ранку за київським часом.
В ексклюзивному ролику для Netflix показали низку сюжетних сцен, масштаб і проробленість відкритого світу, різноманітних героїв, перестрілки та поліцейські погоні. Весь представлений ігровий процес було записано безпосередньо з консолі PlayStation 5.
Тим часом студія опублікувала короткий геймплейний ролик GTA 6, який дозволяє оцінити, як виглядає одна з найочікуваніших ігор десятиліття:
Одночасно журналісти почали ділитися свіжими подробицями про GTA VI. Ось що нам вдалося дізнатися:
- Гратимемо за партнерів-злочинців Джейсона та Люсію, а дія розгортатиметься у Вайс-Сіті – порівняно з попередньою частиною карта стала вдвічі більшою.
Між персонажами можна буде перемикатися навіть у найнесподіваніші моменти – наприклад, під час поїздки. Можна покерувати за Джейсона або посидіти в соцмережах за Люсію.
- У гравця буде власна собака – її можна буде гладити, лаяти та виховувати.
- Поліцію серйозно доопрацювали: у грі повернуть шість зірок рівня розшуку, а правоохоронці враховуватимуть свідків, одяг персонажа та автомобіль, яким він користується.
- Щоб сховатися від поліції, гравцеві доведеться позбуватися доказів, міняти одяг і транспорт.
- Гра вестиме повноцінний кримінальний профіль персонажа, фіксуючи пограбування, вбивства, аварії та інші скоєні злочини.
- У GTA VI заявлено понад 600 тисяч анімацій.
- Для порівняння, у GTA V їх було близько 55 тисяч – у понад десять разів менше.
- NPC стануть значно реалістичнішими завдяки контекстним діалогам і реакціям на дії гравця.
- Одні персонажі спокійно реагуватимуть на те, що відбувається, тоді як інші можуть вступити в конфлікт, якщо гравець занадто сильно порушить їхній особистий простір.
- Викрадення автомобілів перетвориться на окрему міні-гру зі зломом, а автосалони стануть інтерактивними.
- Стосунки між головними героями поступово розвиватимуться у міру розвитку сюжету.
- Джейсон і Люсія зможуть ходити на побачення, грати в більярд, відвідувати ресторани, гуляти, листуватися та разом брати участь у пограбуваннях.
- Фізику персонажів також доопрацювали: м’які тканини тіла будуть природніше рухатися та реагувати на переміщення.
- Розробники прагнули поєднати більш серйозну атмосферу в дусі RDR 2 з характерною для GTA сатирою на сучасне американське суспільство.
- Ігровий світ при цьому буде приблизно удвічі масштабнішим за світ RDR 2.
- Системні вимоги GTA VI для ПК поки що не розкриті.
- На PS5 гра заявлена з частотою 30 FPS, а на PS5 Pro – 40 FPS.
Нагадаємо, Grand Theft Auto 6 вийде 17 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Реліз на ПК розробники поки що не анонсували. Попередні замовлення на GTA 6 стартували ще в червні – в Україні базову версію оцінили в 3500 грн.
УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі ігри з повною свободою дій. Усі вони, попри очевидні запозичення у Rockstar Games, змогли зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити шанувальників жанру.