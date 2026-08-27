Rockstar випустила третій трейлер GTA 6 і показала геймплей на PS5

Реліз для PS5 та Xbox S/X вже 19 листопада, а на ПК не раніше 2027 року.

Rockstar Games провела велику презентацію Grand Theft Auto 6, однак першими її змогли побачити лише підписники Netflix. Повна 27-хвилинна демонстрація пізніше з'явиться на YouTube – чекати доведеться до 28 серпня, 4:00 ранку за київським часом.

В ексклюзивному ролику для Netflix показали низку сюжетних сцен, масштаб і проробленість відкритого світу, різноманітних героїв, перестрілки та поліцейські погоні. Весь представлений ігровий процес було записано безпосередньо з консолі PlayStation 5.

Тим часом студія опублікувала короткий геймплейний ролик GTA 6, який дозволяє оцінити, як виглядає одна з найочікуваніших ігор десятиліття:

Відео дня

Одночасно журналісти почали ділитися свіжими подробицями про GTA VI. Ось що нам вдалося дізнатися:

Гратимемо за партнерів-злочинців Джейсона та Люсію, а дія розгортатиметься у Вайс-Сіті – порівняно з попередньою частиною карта стала вдвічі більшою.

Між персонажами можна буде перемикатися навіть у найнесподіваніші моменти – наприклад, під час поїздки. Можна покерувати за Джейсона або посидіти в соцмережах за Люсію.

У гравця буде власна собака – її можна буде гладити, лаяти та виховувати.

Поліцію серйозно доопрацювали: у грі повернуть шість зірок рівня розшуку, а правоохоронці враховуватимуть свідків, одяг персонажа та автомобіль, яким він користується.

Щоб сховатися від поліції, гравцеві доведеться позбуватися доказів, міняти одяг і транспорт.

Гра вестиме повноцінний кримінальний профіль персонажа, фіксуючи пограбування, вбивства, аварії та інші скоєні злочини.

У GTA VI заявлено понад 600 тисяч анімацій.

Для порівняння, у GTA V їх було близько 55 тисяч – у понад десять разів менше.

NPC стануть значно реалістичнішими завдяки контекстним діалогам і реакціям на дії гравця.

Одні персонажі спокійно реагуватимуть на те, що відбувається, тоді як інші можуть вступити в конфлікт, якщо гравець занадто сильно порушить їхній особистий простір.

Викрадення автомобілів перетвориться на окрему міні-гру зі зломом, а автосалони стануть інтерактивними.

Стосунки між головними героями поступово розвиватимуться у міру розвитку сюжету.

Джейсон і Люсія зможуть ходити на побачення, грати в більярд, відвідувати ресторани, гуляти, листуватися та разом брати участь у пограбуваннях.

Фізику персонажів також доопрацювали: м’які тканини тіла будуть природніше рухатися та реагувати на переміщення.

Розробники прагнули поєднати більш серйозну атмосферу в дусі RDR 2 з характерною для GTA сатирою на сучасне американське суспільство.

Ігровий світ при цьому буде приблизно удвічі масштабнішим за світ RDR 2.

Системні вимоги GTA VI для ПК поки що не розкриті.

На PS5 гра заявлена з частотою 30 FPS, а на PS5 Pro – 40 FPS.

Нагадаємо, Grand Theft Auto 6 вийде 17 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Реліз на ПК розробники поки що не анонсували. Попередні замовлення на GTA 6 стартували ще в червні – в Україні базову версію оцінили в 3500 грн.

УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі ігри з повною свободою дій. Усі вони, попри очевидні запозичення у Rockstar Games, змогли зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити шанувальників жанру.

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