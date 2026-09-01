Rockstar показала багато скріншотів GTA 6 із Джейсоном, Люсією та Вайс-Сіті

Також на скріншотах можна побачити різні частини карти, NPC і навіть тварин.

Rockstar Games без зайвого галасу оновила офіційний сайт і додала низку нових скріншотів довгоочікуваної Grand Theft Auto 6. Зображення доступні в роздільній здатності 4K і дозволяють поглянути на Джейсона та Люсію, можливості кастомізації персонажів і величезний відкритий світ.

Особливу увагу привертають нові краєвиди Вайс-Сіті. Тропічний мегаполіс наповнене хмарочосами, розкішними особняками біля води та жвавими каналами. Rockstar знову демонструє, наскільки детально розробники опрацювали ігровий світ, пише Vice.

На першому скріншоті Джейсон і Люсія стоять над людиною у сцені, яка, судячи з усього, пов’язана з допитом.

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На третьому зображенні герої мчать по Вайс-Сіті на кабріолеті. Джейсон і Люсія помітно змінили зовнішність – у персонажів інші зачіски, одяг і татуювання, що ще раз нагадує про глибоку кастомізацію.

Панорамний кадр демонструє величезну берегову лінію Вайс-Сіті вдень. У вічі впадають розкішні висотні будівлі, катери, що мчать по воді, вертольоти та детально опрацьоване тропічне узбережжя.

Окреме зображення показує спробу Джейсона та Люсії втекти від поліції на мотоциклі по бездоріжжю. Над ними кружляє вертоліт, а сама сцена демонструє нову механіку перемикання між персонажами: Джейсон може автоматично керувати мотоциклом, а гравець у цей час бере під контроль Люсію та веде вогонь із заднього сидіння.

Більшість скріншотів присвячені Джейсону та Люсії, головним героям гри, проте деякі також демонструють панорамні види Вайс-Сіті, різні частини карти, NPC і навіть тварин.

Напередодні Rockstar провела велику презентацію GTA 6, де показали 30 хвилин ігрового процесу. Гратимемо за партнерів-злочинців Джейсона та Люсію, концептуально натхнених історією Бонні та Клайда, а дія розгортатиметься у Вайс-Сіті.

Голова Take-Two назвав розширений показ гри на Netflix лише однією з перших частин масштабної рекламної кампанії. За його словами, попереду на гравців чекають нові матеріали – від додаткових "закусок" до повноцінного "головного блюда" та "десерту".

Реліз GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Вартість гри становитиме 3500 грн за базову версію та 4200 грн за ультимативне видання.

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