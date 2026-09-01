Rockstar показала багато скріншотів GTA 6 із Джейсоном, Люсією та Вайс-Сіті

Rockstar Games без зайвого галасу оновила офіційний сайт і додала низку нових скріншотів довгоочікуваної Grand Theft Auto 6. Зображення доступні в роздільній здатності 4K і дозволяють поглянути на Джейсона та Люсію, можливості кастомізації персонажів і величезний відкритий світ.

Особливу увагу привертають нові краєвиди Вайс-Сіті. Тропічний мегаполіс наповнене хмарочосами, розкішними особняками біля води та жвавими каналами. Rockstar знову демонструє, наскільки детально розробники опрацювали ігровий світ, пише Vice.

На першому скріншоті Джейсон і Люсія стоять над людиною у сцені, яка, судячи з усього, пов’язана з допитом.

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Rockstar показала багато скріншотів GTA 6 із Джейсоном, Люсією та Вайс-Сіті

На третьому зображенні герої мчать по Вайс-Сіті на кабріолеті. Джейсон і Люсія помітно змінили зовнішність – у персонажів інші зачіски, одяг і татуювання, що ще раз нагадує про глибоку кастомізацію.

Rockstar показала багато скріншотів GTA 6 із Джейсоном, Люсією та Вайс-Сіті

Панорамний кадр демонструє величезну берегову лінію Вайс-Сіті вдень. У вічі впадають розкішні висотні будівлі, катери, що мчать по воді, вертольоти та детально опрацьоване тропічне узбережжя.

Rockstar показала багато скріншотів GTA 6 із Джейсоном, Люсією та Вайс-Сіті

Окреме зображення показує спробу Джейсона та Люсії втекти від поліції на мотоциклі по бездоріжжю. Над ними кружляє вертоліт, а сама сцена демонструє нову механіку перемикання між персонажами: Джейсон може автоматично керувати мотоциклом, а гравець у цей час бере під контроль Люсію та веде вогонь із заднього сидіння.

Rockstar показала багато скріншотів GTA 6 із Джейсоном, Люсією та Вайс-Сіті

Більшість скріншотів присвячені Джейсону та Люсії, головним героям гри, проте деякі також демонструють панорамні види Вайс-Сіті, різні частини карти, NPC і навіть тварин.

Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026
Фото GTA 6 01 вересня 2026

Напередодні Rockstar провела велику презентацію GTA 6, де показали 30 хвилин ігрового процесу. Гратимемо за партнерів-злочинців Джейсона та Люсію, концептуально натхнених історією Бонні та Клайда, а дія розгортатиметься у Вайс-Сіті.

Голова Take-Two назвав розширений показ гри на Netflix лише однією з перших частин масштабної рекламної кампанії. За його словами, попереду на гравців чекають нові матеріали – від додаткових "закусок" до повноцінного "головного блюда" та "десерту".

Реліз GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Вартість гри становитиме 3500 грн за базову версію та 4200 грн за ультимативне видання.

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