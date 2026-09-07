GTA 6 може запуститися на ПК у день релізу завдяки новому емулятору

Всього за два місяці емулятор пройшов шлях від запуску меню до повноцінного рендерингу з частотою 40–60 FPS.

Ентузіастам вдалося запустити PS5-версію GTA 5 на ПК за допомогою експериментального емулятора KyTyPS5. Гра вже працює з частотою 40–60 кадрів на секунду, що потенційно відкриває шлях до запуску GTA 6 на ПК ще до офіційного виходу, пише TweakTown.

Ролик із демонстрацією опублікував ентузіаст BrutalSam. На відео можна побачити початковий епізод GTA 5 у Північному Янктоні, де гравець може навіть керувати героєм. Тестування проводилося на потужному ПК з AMD Ryzen 9 9950X3D та Radeon RX 7900 XT.

При цьому назвати GTA 5 повністю грабельною через KyTyPS5 поки що не можна. В емульованій версії спостерігаються численні графічні помилки, зникнення об’єктів, збої та вильоти. Але сам факт запуску настільки складної 3D-гри вражає, особливо з огляду на швидкість розвитку проєкту: всього за два місяці емулятор пройшов шлях від запуску меню до повноцінного рендерингу з частотою до 60 FPS.

Відео дня

На цьому тлі в мережі вже з'явилися припущення, що в майбутньому через емулятор вдасться запустити на ПК і PS5-версію GTA VI ще до появи офіційного ПК-порту. Втім, поки що це лише припущення: GTA 6 значно складніша за GTA 5 і, напевно, висуне до емулятора набагато вищі вимоги.

Rockstar поки що не анонсувала ПК-версію GTA 6. Офіційно гра вийде 19 листопада 2026 року лише на PS5 і Xbox Series. Нагадаємо, що розрив між консольним і ПК-релізом у GTA 5 становив 19 місяців, а у Red Dead Redemption 2 – понад рік.

Наприкінці серпня Rockstar провела велику презентацію GTA 6, де показали майже 30 хвилин ігрового процесу, який було записано з PS5. На базових консолях гра працюватиме з частотою 30 FPS, а на PS5 Pro – 40 FPS.

Попередні замовлення на GTA 6 стартували ще в червні – в Україні базову версію гри оцінили в 3500 грн, а за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 грн. Ті, хто придбає будь-який варіант до 20 листопада, додатково отримають бонусний набір Vintage Vice City Pack

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