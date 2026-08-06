Rockstar анонсувала новий трейлер і геймплей GTA 6 – його покажуть на Netflix

Прем'єра відбудеться 27 серпня о 22:00 за київським часом.

Rockstar анонсувала нову презентацію довгоочікуваної Grand Theft Auto 6. Третій трейлер гри, який компанія описує як розширений огляд, покажуть 27 серпня о 22:00 за київським часом.

Примітно, що презентація відбудеться не на YouTube чи Twitch – кадри геймплею спочатку покажуть на Netflix, а рівно через шість годин ролик з’явиться на YouTube-каналі Rockstar та офіційному сайті GTA 6. Чи потрібна для перегляду підписка на Netflix, невідомо.

Судячи з назви, новий показ буде більшим за звичайний трейлер та може містити кадри геймплею, сюжетні сцени та подробиці про світ GTA 6. Раніше фанати вже висловлювали занепокоєння тим, що Rockstar досі не показала живого геймплею GTA 6, хоча до релізу гри залишилося всього три місяці.

Відео дня

Нагадаємо, GTA 6 вийде 19 листопада на PS5 та Xbox Series. Попередні замовлення вже розпочалися – в Україні найдешевшу версію оцінили в 3500 грн, а за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 грн. Реліз на ПК очікується пізніше.

Дія Grand Theft Auto 6 розгортатиметься в сучасній версії Вайс-Сіті. Вперше в історії серії одним із головних героїв стане дівчина – Люсія. Разом із напарником і коханим Джейсоном вони утворять злочинний дует у стилі Бонні та Клайда.

"Джейсон і Лусія завжди знали, що грають за чужими правилами. Але коли спроба заробити легкі гроші пішла не за планом, вони опинилися на темному боці найсонячнішого місця в Америці, посеред кримінальної змови, що охоплює весь штат Леоніда, – і вибратися з цієї халепи можна лише спільними зусиллями", – офіційний синопсис GTA 6.

УНІАН розповідав, що геймери знайшли спосіб "безкоштовно" придбати GTA 6 на Xbox, виконуючи завдання в Microsoft Rewards.

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