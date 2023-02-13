Протягом двох місяців після його запуску він зумів похитнути гегемонію Google, змінивши звичний для всіх інтернет-пошук.

Глава компанії Nvidia Дженсен Хуанг назвав гучний ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень, доступних кожному. Він порівняв значущість чат-бота з появою веб-браузерів або моментом, коли вийшов перший iPhone.

Коли ми востаннє бачили технологію, яка настільки універсальна, що може вирішувати проблеми різних людей? Те, що зробила OpenAI [творці ChatGPT], дійсно одне з найбільших досягнень, коли-небудь зроблених в області обчислень – сказав Хуанг в рамках свого виступу в університеті Берклі.

Президент NVIDIA конкретизував і спробував передати аудиторії розуміння всієї широти можливостей ChatGPT: він може написати вірш, заповнити електронну таблицю, обробити масиви даних, фото і відео, не кажучи вже про вміння програмувати та творити.

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На думку Хуанга, за останні 40 років комп'ютери ставали складнішими та складнішими, ускладнюючи процес програмування. Як результат, це збільшувало технологічний розрив. Але завдяки ШІ взаємодія з сучасними комп'ютерними системами стане простіше. У майбутньому кожен зможе вирішувати свої завдання, просто попросивши такого помічника щось зробити для вас.

ЗМІ пишуть, що ChatGPT і подібні технології – потенційна "золота жила" для NVIDIA, як виробника потужних обчислювальних пристроїв. OpenAI вже використовує близько 25 000 відеокарт NVIDIA для задоволення поточних потреб серверів і з огляду на висхідний попит і появу суперницьких аналогів, відеокарти NVIDIA, які, як відомо, пропонують найкращі можливості ШІ, можуть стати популярним вибором.

Детальніше про ChatGPT

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Цей чат-бот, здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

На тлі популярності ChatGPT технологічні гіганти, зокрема, Microsoft і Google, стали анонсувати свої продукти, схожі за функціями на штучний інтелект OpenAI.

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