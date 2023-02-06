Щоправда, випробувати новий варіант пошукової системи поки не можна.

Microsoft готує наймасштабніше оновлення в своїй пошукової системи Bing – замість пошукового рядка користувачів зустріне чат-бот ChatGPT. Через помилку співробітників (чи ні) компанія включила новий інтерфейс деяким користувачам, завдяки чому стали відомі основні фішки.

Чат-діалог розташовується в меню під звичайним пошуком і пропонує ввести запит з обмеженням в 1000 символів. Бот не просто шукає інформацію, а формує відповідь на конкретне питання людською мовою, додаючи посилання на джерела, звідки були взяті дані, пише The Verge.

Ба більше, алгоритм здатен справлятись на лише з пошуком інформації, а й творчими запитами: наприклад, Bing зможе написати вірш, пісню або розповідь на задану тему. Також нейромережа здатна вести бесіди, прикидаючись "справжнім" співрозмовником.

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При цьому класична сторінка з пошуковою видачею Bing нікуди не дінеться: користувач зможе перемикатися між чатом і стрічкою результатів.

Коли саме відбудеться реліз оновленого Bing з чат-ботом, поки невідомо, але Microsoft налаштована серйозно. З початку року компанія почала експериментувати з інтеграцією ChatGPT в Word, а також підтвердила чутки про "багатомільярдні інвестиції" в проєкт.

Детальніше про ChatGPT

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Цей чат-бот, здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

Раніше ЗМІ писали, що Google стурбована можливостями ChatGPT і готує до 20 нових ШІ-продуктів, які вийдуть до кінця року.

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