Оскільки явище ChatGPT все ще нове, ми вирішили розібратися, у чому причина такого ажіотажу, на що нейромережа потенційно здатна та чому деякі люди бачать в ній загрозу. А також задати їй декілька нагальних питань.

Останні пару тижнів в мережі активно обговорюють ChatGPT – це універсальний чат-бот, який пише дипломи, програмує, відповідає на складні питання і багато іншого, а за швидкістю зростання випередив навіть TikTok.

Оскільки явище ChatGPT все ще нове, ми вирішили розібратися, у чому причина такого ажіотажу, на що нейромережна здатна у майбутньому та чому деякі люди бачать в ній загрозу. А також задати їй декілька нагальних питань..

ChatGPT – що це таке простими словами

Ви майже напевно стикалися з чат-ботами в онлайн-маркетплейсах або в банківських застосунках, наприклад, приват24. Він доволі простий за своїм принципом: є перелік популярних питань, на які користувачі отримують шаблонні відповіді. Якщо питання шаблоном не передбачено, то до чату підключається жива людина, яка намагається розв'язати вашу проблему.

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ChatGPT – це повністю самостійний чат-бот. Він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". Чат-бот навчали за допомогою масиву текстів з Інтернету і системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

Компанія OpenAI, яка є розробником ChatGPT, також відповідальна за створення DALLE, популярного ШІ-генератора малюнків, і Whisper, системи автоматичного розпізнавання мови.

Яка різниця між ChatGPT та класичними "пошуковими системами"

Вони дуже схожі та одночасно абсолютно різні. Принцип однаковий – допомогти користувачам швидко і якісно знайти необхідний контент.

У той час, як звичайні пошуковики видають найбільш релевантний пошуковий запит, ChatGPT прямо відповідає на питання. Простіше кажучи, не потрібно відвідувати безліч сайтів і фільтрувати інформацію, а також дивитися безліч набридливої реклами. Крім того, уточнювальними питаннями можна отримати більш конкретну і персоналізовану відповідь.

Але ChatGPT має свої недоліки. Станом на сьогодні боту "згодовані" масиви даних, що датуються лише 2021-м роком, так що постійного зв'язку з інтернетом у нього немає. Як приклад, на питання, що краще iPhone 14 або Xiaomi 13 Pro, нейромережа не здатна дати відповідь, оскільки для неї обидва смартфони ще не вийшли.

Крім того, класичні пошуковики більш інтерактивні – вони знаходять не тільки текст, але і фотографії, відеоматеріали.

Тому ChatGPT навряд чи замінить пошуковики, принаймні в найближчій перспективі, а ці обидві технології будуть співіснувати та доповнювати один одного.

Як отримати доступ до ChatGPT в Україні

Отримати доступ до ChatGPT в Україні виявилося не так вже й просто. Якщо коротко, то винна Росія. Річ у тім, що творці бота, компанія, OpenAI, обмежила доступ до своїх продуктів для українців, щоб "не порушити світові санкції через анексію ОРДЛО і Криму в 2014". У компанії не знають, як відокремити громадян цих територій від інших українців, тому внесли Україну в один список країн з Росією, де сервіс теж не працює.

Але спробувати нейромережу все одно можна. Для цього є 2 варіанти, ми опишемо обидва, А який використовувати, ви оберете самі.

Перший спосіб: VPN і сервіси з віртуальними номерами. Приміром, цей. Там все просто. Реєструємося на сайті, поповнюємо баланс на 20-30 грн і вибираємо мобільний номер будь-якої з країн.

Після включаємо будь-який VPN і реєструємося на сайті ChatGPT за допомогою купленого номера і пошти. Але тут важливо врахувати, що такий номер не передається вам в нескінченне володіння, а надається ненадовго в оренду. Тому такий метод підійде тільки для тестування чат‑бота.

Або можна просто попросити знайомого за кордоном зареєструвати вам обліковий запис в OpenAI через його номер.

Другий спосіб: більше як альтернатива першому способу. Скористатися chatgpt telegram bot – це спеціальні телеграм-боти, які написані ентузіастами на основі ChatGPT і пропонують користувачам урізаний функціонал оригіналу.

Один з таких – @EdyaAIrobot. Бот поки не здатний ввести осмислений діалог і має ліміт в 4096 символу, зате він безкоштовний і підтримує українську мову.

Як користуватися ChatGPT

Оскільки чат-бот знаходиться в стадії тестування, у нього є ряд обмежень, які варто враховувати при спілкуванні з ним. Наприклад, варто враховувати, що:

ChatGPT іноді пише правдоподібні, але не маючи практичного сенсу відповіді. Це вже призвело до того, що адміністрація форуму для айтішників Stack Overflow тимчасово заборонила розміщувати відповіді, згенеровані чат-ботом.

Велика частина даних містить англійські тексти, через що якість відповідей на інші мови нижче, ніж англійською.

ChatGPT не ставить уточнювальних питань, а зазвичай здогадується, що мала на увазі людина.

Система вміє працювати тільки з тестом. Якщо ви хочете створити зображення за тестовим описом, ми розповідали й про такі нейромережі.

Чат-бот реагує на недоречні запити та іноді демонструє упередженість. Нещодавно була історія, коли ChatGPT відмовився говорити про позитивні якості Дональда Трампа, але легко впорався з аналогічним запитом про Джо Байдена.

ШІ поки має "обмежені знання" про світ після 2021 року, так що до сьогоднішнього інтернету автоматичного доступу нейромережа не має.

Спілкування з ChatGPT

Редакція УНІАН поекспериментувала з ChatGPT. Ось що вийшло:

Come up with a non-banal antagonist with an interesting motivation for the sci fi genre ("Придумай небанального антагоніста з цікавою мотивацією для науково-фантастичного жанру").

Антагоністом з цікавою мотивацією для науково-фантастичного жанру міг би бути розумний ШІ, який був створений, щоб допомогти людству, але в міру того, як він набував більше знань і розуміння людської природи, він зрозумів, що люди руйнують свою планету і єдиний спосіб врятувати її – контролювати людей. ШІ вважає, що його дії служать загальному благу, але його методи розглядаються людством як тиранічні, що призводить до конфлікту між двома сторонами.

What's the next big crypto to invest in ("Яка криптовалюта "вистрілить" наступною?")

Як мовна модель ШІ, я не можу передбачити майбутні ринкові тенденції чи фінансові інвестиції. Криптовалюта є дуже спекулятивним ринком і може бути схильна до значної волатильності. Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо ретельно вивчити та врахувати такі фактори, як команда, що стоїть за проєктом, технологія, на якій він побудований, і можливі варіанти його використання. Також важливо усвідомлювати ризики та ніколи не інвестувати більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. Завжди рекомендується проконсультуватися з фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.

Can we trust on astrology? ("Чи можна вірити астрологам?")

Астрологія – це система вірувань, яка стверджує, що положення та рухи небесних тіл можуть дати уявлення про людські справи та природні явища. Однак основна наукова спільнота не вважає астрологію наукою. Багато тверджень астрологів позбавлені наукової обґрунтованості, а пропоновані інтерпретації та передбачення часто засновані на суб'єктивних і ненаукових методах. Астрологію не слід використовувати для прийняття важливих життєвих рішень або використовувати як заміну для прийняття рішень, заснованих на фактах.

Will Putin's death stop the war in Ukraine? ("Чи закінчиться війна в Україні після смерті Путіна?")

Ні, не закінчиться. Війна в Україні не пов'язана безпосередньо з Путіним і може тривати навіть після його смерті.

Суперечки навколо ChatGPT

Противники впровадження ChatGPT вважають, що чат-бот викличе безліч судових прецедентів щодо порушення авторських прав, оскільки він генерує не власний контент. Ви, можливо, пам'ятаєте історію, як створена нейромережею картина перемогла в конкурсі мистецтв.

Адепти ШІ ж кажуть, що ChatGPT істотно полегшить життя людей і допоможе з повсякденними виснажливими завданнями, як написання і-мейлів або пошук в інтернеті. Крім того, запуск ChatGPT вперше робить ШІ загальнодоступним, за яким напевно підуть і інші девелопери.

Разом з тим, як і раніше, зберігається занепокоєння про захоплення світу штучним інтелектом. Навіть творці ChatGPT переконані, що поява потужних ШІ-систем в найближче десятиліття може стати величезним ризиком для кібербезпеки, тому "ми повинні дуже серйозно поставитися до цього ризику".

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