Сокет AM4 усе ще живий: AMD несподівано випустила два нові процесори Ryzen 5000

Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Без будь-яких презентацій і оголошень у продаж надійшли два нові десктопні процесори AMD під застарілий сокет AM4, який є популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня.

Моделі Ryzen 5 5600T і 5600XT являють собою розігнані Ryzen 5 5600X і Ryzen 5 5600 зі збільшеними тактовими частотами. Обидва мають по шість ядер і 12 потоків, і обидва належать до лінійки Vermeer.

Ryzen 5 5600XT отримав базову частоту в 3,8 ГГц і можливість розгону до 4,7 ГГц у режимі Boost. Це на 100 МГц вище показників базового Ryzen 5 5600X. 5600T отримав приріст на 200 МГц: 3,7 ГГц і 4,5 ГГц відповідно. Кеш L3 – 32 МБ. TDP – 65 Вт. Ціни:

Відео дня

AMD Ryzen 5 5600T – 186 доларів (~7700 грн)

AMD Ryzen 5 5600XT – 192 долари (~7900 грн)

Оглядачі Tom's Hardware вже протестували новинки. Обидва процесори будуть хорошим варіантом для складання ігрового ПК осінь 2024 року, хоч і не забезпечують високий рівень продуктивності в іграх.

Раніше цього року AMD також випустила процесори Ryzen 9000 (Zen 5). Це повноцінне нове покоління під сокет АМ5. Також на підході AMD Ryzen 7 9800X3D, який обіцяє стати новим хітом серед геймерів.

Intel же нещодавно представила десктопні процесори 15-го покоління Arrow Lake, які носитимуть уже нові назви. Замість звичних нам 14900 і т.д. будуть Intel Core Ultra 200S.

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