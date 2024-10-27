AMD випустила нові процесори Ryzen 5000 для сокета AM4 / фото AMD

Без будь-яких презентацій і оголошень у продаж надійшли два нові десктопні процесори AMD під застарілий сокет AM4, який є популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня.

Моделі Ryzen 5 5600T і 5600XT являють собою розігнані Ryzen 5 5600X і Ryzen 5 5600 зі збільшеними тактовими частотами. Обидва мають по шість ядер і 12 потоків, і обидва належать до лінійки Vermeer.

Ryzen 5 5600XT отримав базову частоту в 3,8 ГГц і можливість розгону до 4,7 ГГц у режимі Boost. Це на 100 МГц вище показників базового Ryzen 5 5600X. 5600T отримав приріст на 200 МГц: 3,7 ГГц і 4,5 ГГц відповідно. Кеш L3 – 32 МБ. TDP – 65 Вт. Ціни:

Відео дня
  • AMD Ryzen 5 5600T – 186 доларів (~7700 грн)
  • AMD Ryzen 5 5600XT – 192 долари (~7900 грн)

Оглядачі Tom's Hardware вже протестували новинки. Обидва процесори будуть хорошим варіантом для складання ігрового ПК осінь 2024 року, хоч і не забезпечують високий рівень продуктивності в іграх.

Сокет AM4 усе ще живий: AMD несподівано випустила два нові процесори Ryzen 5000

Раніше цього року AMD також випустила процесори Ryzen 9000 (Zen 5). Це повноцінне нове покоління під сокет АМ5. Також на підході AMD Ryzen 7 9800X3D, який обіцяє стати новим хітом серед геймерів.

Intel же нещодавно представила десктопні процесори 15-го покоління Arrow Lake, які носитимуть уже нові назви. Замість звичних нам 14900 і т.д. будуть Intel Core Ultra 200S.

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