Ціни у новинок як у минулого покоління. Продажі почнуться 24 жовтня.

Американський чіпмейкер Intel анонсував десктопні процесори 15-го покоління Arrow Lake, які носитимуть уже нові назви. Замість звичних нам 14900 і т.д. будуть Intel Core Ultra 200S.

Одним з ключових поліпшень нової лінійки стала підвищена енергоефективність. Порівняно з попередніми моделями, процесори Core Ultra 200S споживають до 58% менше енергії при виконанні різних завдань. Крім того, нові процесори стали холоднішими.

Назва і вартість процесорів Intel Core Ultra 200S

Core Ultra 9 285K – 24 ядра (8P+16E), 24 потоки, частота до 5,7 ГГц, TDP 125 Вт, 589 доларів (~24 000 грн).

Core Ultra 7 265K – 20 ядер (8P+12E), 20 потоків, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 394 долари (~16 200 грн).

Core Ultra 7 265KF – 20 ядер (8P+12E), 20 потоків, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 379 доларів (~15 500 грн).

Core Ultra 5 245K – 14 ядер (6P+8E), 14 потоків, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 309 доларів (~12 700 грн).

Core Ultra 5 245KF – 14 ядер (6P+8E), 14 потоків, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 294 долари (~12 100 грн).

Поки що в новій лінійці представлено п'ять моделей. Процесори складаються з продуктивних ядер Lion Cove і ефективних Skymont. На борту до 36 МБ кешу L3. Заявляється про підвищення IPC (Instructions Per Clock) на 9%. Для ядер Skymont – на 32%. Вони пропонують 4 МБ L2 і вдвічі збільшену пропускну здатність кешу.

А ще всі новинки отримали нейронний модуль (NPU) з продуктивністю 13 TOPS. Він стане в пригоді для виконання завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Згідно з тестами Intel, флагманський чіп Core Ultra 9 285K у деяких іграх випереджає AMD Ryzen 9 9950X, а в деяких, навпаки, поступається. Купити нові процесори можна буде з 24 жовтня. Для їхньої роботи потрібна материнська плата із сокетом LGA-1851.

Нагадаємо, AMD випустила свої актуальні чіпсети Ryzen 9000 ще в серпні. Загальний приріст продуктивності, якщо порівняти з Ryzen 7000, становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні та ціннику.

Раніше фахівці назвали п'ять найкращих процесорів для недорогих ігрових ПК. Усі вони пропонують чудову продуктивність сьогодні і великий потенціал для модернізації в майбутньому.

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