Intel Core 15-го покоління: ціни, тести та характеристики нових процесорів / фото Intel

Американський чіпмейкер Intel анонсував десктопні процесори 15-го покоління Arrow Lake, які носитимуть уже нові назви. Замість звичних нам 14900 і т.д. будуть Intel Core Ultra 200S.

Одним з ключових поліпшень нової лінійки стала підвищена енергоефективність. Порівняно з попередніми моделями, процесори Core Ultra 200S споживають до 58% менше енергії при виконанні різних завдань. Крім того, нові процесори стали холоднішими.

Назва і вартість процесорів Intel Core Ultra 200S

  • Core Ultra 9 285K – 24 ядра (8P+16E), 24 потоки, частота до 5,7 ГГц, TDP 125 Вт, 589 доларів (~24 000 грн).

  • Core Ultra 7 265K – 20 ядер (8P+12E), 20 потоків, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 394 долари (~16 200 грн).
  • Core Ultra 7 265KF – 20 ядер (8P+12E), 20 потоків, до 5,5 ГГц, TDP 125 Вт, 379 доларів (~15 500 грн).
  • Core Ultra 5 245K – 14 ядер (6P+8E), 14 потоків, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 309 доларів (~12 700 грн).
  • Core Ultra 5 245KF – 14 ядер (6P+8E), 14 потоків, до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт, 294 долари (~12 100 грн).

Поки що в новій лінійці представлено п'ять моделей. Процесори складаються з продуктивних ядер Lion Cove і ефективних Skymont. На борту до 36 МБ кешу L3. Заявляється про підвищення IPC (Instructions Per Clock) на 9%. Для ядер Skymont – на 32%. Вони пропонують 4 МБ L2 і вдвічі збільшену пропускну здатність кешу.

А ще всі новинки отримали нейронний модуль (NPU) з продуктивністю 13 TOPS. Він стане в пригоді для виконання завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Згідно з тестами Intel, флагманський чіп Core Ultra 9 285K у деяких іграх випереджає AMD Ryzen 9 9950X, а в деяких, навпаки, поступається. Купити нові процесори можна буде з 24 жовтня. Для їхньої роботи потрібна материнська плата із сокетом LGA-1851.

Фото Intel Core Ultra 200S 10 жовтня 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 жовтня 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 жовтня 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 жовтня 2024
Фото Intel Core Ultra 200S 10 жовтня 2024

Нагадаємо, AMD випустила свої актуальні чіпсети Ryzen 9000 ще в серпні. Загальний приріст продуктивності, якщо порівняти з Ryzen 7000, становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні та ціннику.

Раніше фахівці назвали п'ять найкращих процесорів для недорогих ігрових ПК. Усі вони пропонують чудову продуктивність сьогодні і великий потенціал для модернізації в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: