Компанія щосили намагається знизити фінансове навантаження на майбутніх покупців доступного Vision Pro.

Ще до виходу Apple Vision Pro з'явилася інформація, що компанія працює над дешевшою версією гучної гарнітури. Свіжий витік припускає, що для її роботи може знадобитися iPhone або Mac.

Про це повідомив оглядач Bloomberg Марк Гурман. За його даними, один із прототипів "дешевого" Vision Pro має вужче поле зору порівняно з оригінальною версією, але найголовніше, що за обчислення в ньому відповідатиме підключений смартфон або комп'ютер.

Такий підхід дасть змогу Apple заощадити гроші на обчислювальній потужності та компонентах, необхідних для того, щоб зробити більш доступну версію гарнітури повністю автономним продуктом, але обов'язкова прив'язка до іншого продукту Apple навряд чи є оптимістичним сценарієм, пише джерело.

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Випущена раніше цього року Vision Pro не викликала великого ентузіазму у користувачів - не в останню чергу через цінник у 3500 доларів. У зв'язку з цим Apple щосили намагається "знизити фінансове навантаження на майбутніх покупців", зберігши при цьому важливі функції. Ціна бюджетного Vision Pro очікується в районі 1500 доларів, (~65 000 грн), тобто на рівні з топовим iPhone.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що Apple навіть призупинила розробку над другим поколінням Vision Pro, щоб прискорити вихід дешевої версії гарнітури. Vision Pro 2 нібито планують випустити у 2026 році, а дешевий Vision Pro вже наступного року.

Раніше в мережу "злили" всі новинки Apple до 2028 року. Судячи з усього, Куперинівці так і не відмовилися від ідеї випуску гнучкого телефону, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

А тим часом до релізу iPhone 16 залишилося кілька місяців. Якщо вірити витокам, Pro-моделі отримають істотний апгрейд щодо екрану і камери, тоді як базові моделі оснастять вертикальними камерами і кнопкою "Дія".

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